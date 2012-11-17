فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الهند العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

وجرى خلال الاتصال بحثُ العلاقات السعودية الهندية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.