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اعتباراً من اليوم.. شرطة نجران: تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى 3 عصراً

العشوي لـ"سبق": تُستثنى الخدمات والنشاطات المعلن عنها وفي أضيق الحدود

أوضح متحدث شرطة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ لـ "سبق"، أنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجوّل في مدينة نجران ومحافظاتها إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 / 8 / 1441هـ الموافق 7 أبريل 2020م حتى إشعار آخر، وتُستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

منع التجول نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتباراً من اليوم.. شرطة نجران: تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى 3 عصراً
سبق

أوضح متحدث شرطة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ لـ "سبق"، أنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجوّل في مدينة نجران ومحافظاتها إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 / 8 / 1441هـ الموافق 7 أبريل 2020م حتى إشعار آخر، وتُستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:50 PM

اعتباراً من اليوم.. شرطة نجران: تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى 3 عصراً

العشوي لـ"سبق": تُستثنى الخدمات والنشاطات المعلن عنها وفي أضيق الحدود

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هادي آل كليب - نجران
6
48,192

أوضح متحدث شرطة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ لـ "سبق"، أنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجوّل في مدينة نجران ومحافظاتها إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 / 8 / 1441هـ الموافق 7 أبريل 2020م حتى إشعار آخر، وتُستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

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