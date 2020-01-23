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عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة العربية السعودية إمدادات الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
02:21 PM
اخر تعديل
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:19 PM

عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

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