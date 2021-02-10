أمير الشرقية: عمل "الهلال الأحمر" يحظى بالدعم منذ بدايات الدولة

خلال استقباله اليوم رئيس الهيئة وأعضاءها في مكتبه بديوان الإمارة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي؛ وأعضاء الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة بما تقدمه الهيئة من جهود في خدمة الوطن والمواطن في مختلف مناطق المملكة في النواحي الإسعافية ومباشرة الحوادث والإنقاذ.

وأكد أن عمل الهيئة عمل إنساني يحظى بدعم الحكومة الرشيدة منذ بدايات الدولة السعودية من خلال تسخير جميع الإمكانات التي تحقق نجاح هذا العمل الإنساني ودعمه بالوسائل الحديثة التي تقدم المساعدة.

من جانبه، أشار "العويسي"؛ إلى حرص الهيئة على مواصلة تقديم مزيدٍ من الجهود والعمل المستمر لتقديم أفضل الخدمات عبر جهاز الهيئة الذي يخدم جميع أرجاء هذا الوطن.