تَفَقّد رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور عبدالله العمرو، مستشفى الملك سلمان بالرياض؛ للاطلاع على المشاريع التطويرية القائمة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، وسير العمل في مشروع البرج الطبي الجديد.
وأثنى الدكتور "العمرو" خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين على الاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
يُذكر أن البرج الطبي الجديد سيتم تشغيله خلال الأشهر القادمة، وسيحقق نقلة نوعية ويرفع السعة السريرية للمستشفى؛ لتصل لحوالى 500 سرير، ويجري تجهيزه بأرقى الأجهزة التقنية الحديثة.
"العمرو" يتفقد مشروع البرج الطبي الجديد بمستشفى الملك سلمان بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-22
تَفَقّد رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور عبدالله العمرو، مستشفى الملك سلمان بالرياض؛ للاطلاع على المشاريع التطويرية القائمة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، وسير العمل في مشروع البرج الطبي الجديد.
وأثنى الدكتور "العمرو" خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين على الاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
يُذكر أن البرج الطبي الجديد سيتم تشغيله خلال الأشهر القادمة، وسيحقق نقلة نوعية ويرفع السعة السريرية للمستشفى؛ لتصل لحوالى 500 سرير، ويجري تجهيزه بأرقى الأجهزة التقنية الحديثة.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:36 PM
"العمرو" يتفقد مشروع البرج الطبي الجديد بمستشفى الملك سلمان بالرياض
تَفَقّد رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور عبدالله العمرو، مستشفى الملك سلمان بالرياض؛ للاطلاع على المشاريع التطويرية القائمة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، وسير العمل في مشروع البرج الطبي الجديد.
وأثنى الدكتور "العمرو" خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين على الاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
يُذكر أن البرج الطبي الجديد سيتم تشغيله خلال الأشهر القادمة، وسيحقق نقلة نوعية ويرفع السعة السريرية للمستشفى؛ لتصل لحوالى 500 سرير، ويجري تجهيزه بأرقى الأجهزة التقنية الحديثة.