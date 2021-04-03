برعاية الملك.. "الراجحي" يكرّم غداً الفائزين بـ "جائزة صيتة بنت عبدالعزيز"

"العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات" عنوان هذا العام.. "5 أفرع للتميز"

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، يكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس أحمد الراجحي، غداً الأحد، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثامنة لعام 2020.

وخصصت الجائزة موضوعها للعام الحالي عن "العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر"، تفاعلاً منها مع جائحة كورونا، وحدّدت خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لروّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتقدّم للجائزة في الدورة الثامنة 404 مرشحي جهات وأفراد لفروع الجائزة الخمسة كافة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحاً، ومن ثم وصل منهم إلى مرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحاً، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قِبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين.

وأعلنت أمانة الجائزة، أخيراً، أسماء الفائزين في دورتها الحالية لعام 2020، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة بين وزارة التعليم عن برنامج "منصة مدرستي"، ووزارة الصحة عن برنامج "التطوع الصحي في وزارة الصحة"، فيما فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي الهيئة العامة للأوقاف، عن وقف "أوقاف الهيئة العامة للأوقاف".

وفاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنوّرة عن مبادرة "مبادرة خير المدينة"، وفاز في فرع التميز لروّاد العمل الاجتماعي الشيخ عبدالله إبراهيم السبيعي، وفاز في فرع المسؤولية الاجتماعية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة "برامج مجتمعية نفذت خلال جائحة كورونا"، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة "دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".