النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الباحة" تحذّر من أمطار غزيرة تستمر للسابعة مساءً

دعا الجميع إلى أخذ الحيطة وتجنب السيول واتباع الإرشادات

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من تقلبات في الأحوال الجوية هذه الأيام.

وقالت وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساء اليوم الثلاثاء، أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية (متوسطة إلى غزيرة) تصحب بنشاط الرياح يصحبه تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل كلًا من: الباحة، العقيق، المندق، المخواة، بالجرشي، قلوة، قرعة بني غامد الزناد.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ إن الدفاع المدني بالباحة يدعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وشدد على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول، والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

مذكراً الجميع بأن الدفاع المدني جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.

مدني الباحة الدفاع المدني الباحة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الباحة" تحذّر من أمطار غزيرة تستمر للسابعة مساءً
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من تقلبات في الأحوال الجوية هذه الأيام.

وقالت وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساء اليوم الثلاثاء، أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية (متوسطة إلى غزيرة) تصحب بنشاط الرياح يصحبه تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل كلًا من: الباحة، العقيق، المندق، المخواة، بالجرشي، قلوة، قرعة بني غامد الزناد.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ إن الدفاع المدني بالباحة يدعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وشدد على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول، والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

مذكراً الجميع بأن الدفاع المدني جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:17 PM

"مدني الباحة" تحذّر من أمطار غزيرة تستمر للسابعة مساءً

دعا الجميع إلى أخذ الحيطة وتجنب السيول واتباع الإرشادات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
756

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من تقلبات في الأحوال الجوية هذه الأيام.

وقالت وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساء اليوم الثلاثاء، أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية (متوسطة إلى غزيرة) تصحب بنشاط الرياح يصحبه تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل كلًا من: الباحة، العقيق، المندق، المخواة، بالجرشي، قلوة، قرعة بني غامد الزناد.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ إن الدفاع المدني بالباحة يدعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وشدد على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول، والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

مذكراً الجميع بأن الدفاع المدني جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,862
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,447

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة