"مدني الباحة" تحذّر من أمطار غزيرة تستمر للسابعة مساءً

دعا الجميع إلى أخذ الحيطة وتجنب السيول واتباع الإرشادات

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من تقلبات في الأحوال الجوية هذه الأيام.

وقالت وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساء اليوم الثلاثاء، أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية (متوسطة إلى غزيرة) تصحب بنشاط الرياح يصحبه تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل كلًا من: الباحة، العقيق، المندق، المخواة، بالجرشي، قلوة، قرعة بني غامد الزناد.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ إن الدفاع المدني بالباحة يدعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وشدد على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول، والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

مذكراً الجميع بأن الدفاع المدني جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.