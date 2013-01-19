"السحيباني" ينوه بتعاون الهلال الأحمر السعودي و"التدريب التقني" لبناء القدرات

اعتبرها نقلة نوعية مشرفة في جهود الهيئة لدعم مجالات العمل الإنساني

نوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمذكرة التعاون النوعية التي وقّعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشأن تأسيس معهد إنساني يختص بالتدريب في مجال الخدمات الطبية والإنسانية التي سيتم تدريسها في المعهد بناء على احتياج الهيئة.

وأشار "السحيباني" في بيانٍ بهذه المناسبة إلى أن مثل هذه النماذج التعاونية الجديدة من نوعها تؤكد أهمية تعزيز الشراكات في بناء القدرات الإنسانية بالمجالات التي برزت فيها الهيئة، وبشكل احترافي يقوم على تحديد الاحتياجات والمناهج التدريبية والمعايير المعتمدة لدى الهيئة لتأهيل الكوادر الإنسانية المتخصصة، مضيفاً أن مثل هذه النماذج هي ما تنشده الأمانة العامة للمنظمة العربية وتدعو إليه في ظل توفُّر الإمكانيات والخبرات الوطنية التي تقدمها المؤسسة وتُعنى بتدريب وتأهيل أبناء الوطن.

وثمّن للهيئة والمؤسسة هذه الخطوة المتقدمة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية سوف تشكل نقلة نوعية مشرّفة في جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال العمل الإنساني.

وأكد "السحيباني" على أهمية هذا المعهد في تعزيز استراتيجية الهيئة التي تميزت على مستوى الداخل بجهودها الإسعافية والتدريبية والخارج، من حيث دعم بناء قدراتها المستقبلية في المجالات المتعددة لتمكينها من الاستعداد والاستجابة السريعة الفاعلة لدورها وفق المعايير الدولية. وعبر عن سعادته بهذا المشروع المستقبلي الذي يعد واحداً من أوائل البرامج التعاونية المنهجية على مستوى العالم العربي والموجهة للعاملين في مجال العمل الإنساني والمساعدة في بناء المعارف والمهارات على مستوى العاملين في مجال الهيئة، والتي تميزت في عملها الإنساني النبيل وتاريخها الحافل في هذا الميدان.

وثمن "السحيباني" في حديثه لـ"سبق" للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ مواصلة حضورها ودعمها للحراك الإنساني بما تقدمه من كوادر مؤهلة وخدمات لوجستية عزّزت من رسالتها الوطنية والمجتمعية، مستهدفةً توقيع 35 شراكة استراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة بحلول عام 2020؛ وهو ما يعني بناء الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات؛ ومنها المجال الإنساني الذي يتطلب تكاتف كيانات الدولة لإبراز رسالتها السامية.

جدير بالذكر أن اتفاقاً مستقبليّاً سيرسم إطار التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ حيث يقتضي هذا الاتفاق إنشاء معهد بالتعاون بينهما؛ إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 11 /2 / 1434هـ، الذي سيسهم في زيادة عدد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال عمل الهيئة الميداني؛ وهو ما سينعكس بدوره بالإيجاب على توسع ونشر الخدمة الإسعافية ودعم بعض المناطق بالكوادر الإنسانية المؤهلة، والذي من شأنه تقليص البطالة وزيادة نسبة توظيف السعوديين في الهيئة؛ تحقيقاً لأهدافها في تحقيق رؤية المملكة 2030م.