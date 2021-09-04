قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.
"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي
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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-04
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:42 PM
"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.
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