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اختفاء أسبوعين انتهى بالخبر الحزين.. العثور على مفقود "حمدانية جدة" متوفى

أسرته تَلَقّت اتصالًا عقب خبر "سبق" أمس يفيد بوجوده داخل ثلاجة مستشفى بجدة

عثر مساء أمس على مفقود "حمدانية جدة"، عادل بن مبارك عبدالله العمري (57 عامًا) متوفى -رحمه الله- داخل ثلاجة أحد المستشفيات بجدة.

جاء ذلك بعد أن نشرت "سبق" أمس خبرًا تحت عنوان: "العمري مفقود حمدانية جدة.. خرج منذ أسبوعين وهذا ما أكدته كاميرا البقالة"؛ حيث بذل أقاربه جهودًا في البحث عنه طيلة الأيام الماضية ولم يعثروا عليه؛ في حين تَلَقّت أسرته -عقب نشر "سبق" بساعات قليلة- اتصالًا يفيد بوجود مفقودهم متوفى داخل ثلاجة أحد المستشفيات بجدة.

وتَقدم ذوو المفقود -رحمه الله- بالشكر لصحيفة "سبق" على إسهامها في العثور عليه، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت أسرته، قد قالت في مناشدة تَلَقّتها "سبق" أمس: إن مفقودهم البالغ من العمر 57 عامًا، غادر منزله في حي الحمدانية بجدة قبل نحو أسبوعين، ولم يعد إلى المنزل؛ فيما تم العثور على سيارته على بُعد 5 كيلومترات من مقر إقامته، شمال جدة، وقد ركنها دون معرفة وجهته، في حين أكد شخصٌ بعد أخذ أوصافه خلال بحثهم عن المفقود في ذات الحي الذي ركن مركبته فيه؛ أنه قام بإيصاله إلى بقالة.. وعند الرجوع إلى كاميرات المحل اتضح أنه هو وأنه غادر البقالة متجهًا إلى مكان مجهول؛ قبل أن يتم العثور عليه مساء أمس متوفى بعد ساعات من نشر أرقام أسرته، التي تَلَقّت اتصالًا يفيد بوجوده متوفى داخل أحد مستشفيات جدة.

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اختفاء أسبوعين انتهى بالخبر الحزين.. العثور على مفقود "حمدانية جدة" متوفى
سبق

عثر مساء أمس على مفقود "حمدانية جدة"، عادل بن مبارك عبدالله العمري (57 عامًا) متوفى -رحمه الله- داخل ثلاجة أحد المستشفيات بجدة.

جاء ذلك بعد أن نشرت "سبق" أمس خبرًا تحت عنوان: "العمري مفقود حمدانية جدة.. خرج منذ أسبوعين وهذا ما أكدته كاميرا البقالة"؛ حيث بذل أقاربه جهودًا في البحث عنه طيلة الأيام الماضية ولم يعثروا عليه؛ في حين تَلَقّت أسرته -عقب نشر "سبق" بساعات قليلة- اتصالًا يفيد بوجود مفقودهم متوفى داخل ثلاجة أحد المستشفيات بجدة.

وتَقدم ذوو المفقود -رحمه الله- بالشكر لصحيفة "سبق" على إسهامها في العثور عليه، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت أسرته، قد قالت في مناشدة تَلَقّتها "سبق" أمس: إن مفقودهم البالغ من العمر 57 عامًا، غادر منزله في حي الحمدانية بجدة قبل نحو أسبوعين، ولم يعد إلى المنزل؛ فيما تم العثور على سيارته على بُعد 5 كيلومترات من مقر إقامته، شمال جدة، وقد ركنها دون معرفة وجهته، في حين أكد شخصٌ بعد أخذ أوصافه خلال بحثهم عن المفقود في ذات الحي الذي ركن مركبته فيه؛ أنه قام بإيصاله إلى بقالة.. وعند الرجوع إلى كاميرات المحل اتضح أنه هو وأنه غادر البقالة متجهًا إلى مكان مجهول؛ قبل أن يتم العثور عليه مساء أمس متوفى بعد ساعات من نشر أرقام أسرته، التي تَلَقّت اتصالًا يفيد بوجوده متوفى داخل أحد مستشفيات جدة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:00 PM

اختفاء أسبوعين انتهى بالخبر الحزين.. العثور على مفقود "حمدانية جدة" متوفى

أسرته تَلَقّت اتصالًا عقب خبر "سبق" أمس يفيد بوجوده داخل ثلاجة مستشفى بجدة

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عبدالرزاق البجالي - جدة
8
54,793

عثر مساء أمس على مفقود "حمدانية جدة"، عادل بن مبارك عبدالله العمري (57 عامًا) متوفى -رحمه الله- داخل ثلاجة أحد المستشفيات بجدة.

جاء ذلك بعد أن نشرت "سبق" أمس خبرًا تحت عنوان: "العمري مفقود حمدانية جدة.. خرج منذ أسبوعين وهذا ما أكدته كاميرا البقالة"؛ حيث بذل أقاربه جهودًا في البحث عنه طيلة الأيام الماضية ولم يعثروا عليه؛ في حين تَلَقّت أسرته -عقب نشر "سبق" بساعات قليلة- اتصالًا يفيد بوجود مفقودهم متوفى داخل ثلاجة أحد المستشفيات بجدة.

وتَقدم ذوو المفقود -رحمه الله- بالشكر لصحيفة "سبق" على إسهامها في العثور عليه، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت أسرته، قد قالت في مناشدة تَلَقّتها "سبق" أمس: إن مفقودهم البالغ من العمر 57 عامًا، غادر منزله في حي الحمدانية بجدة قبل نحو أسبوعين، ولم يعد إلى المنزل؛ فيما تم العثور على سيارته على بُعد 5 كيلومترات من مقر إقامته، شمال جدة، وقد ركنها دون معرفة وجهته، في حين أكد شخصٌ بعد أخذ أوصافه خلال بحثهم عن المفقود في ذات الحي الذي ركن مركبته فيه؛ أنه قام بإيصاله إلى بقالة.. وعند الرجوع إلى كاميرات المحل اتضح أنه هو وأنه غادر البقالة متجهًا إلى مكان مجهول؛ قبل أن يتم العثور عليه مساء أمس متوفى بعد ساعات من نشر أرقام أسرته، التي تَلَقّت اتصالًا يفيد بوجوده متوفى داخل أحد مستشفيات جدة.

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