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"دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية" في محاضرة بأدبي الأحساء

في الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء.. يكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات

يلقي عضو مجلس الشورى السابق، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد، محاضرة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، عن "دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية"، وذلك بنادي الأحساء الأدبي.

ووجه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين وأبناء المجتمع عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني لحضور المحاضرة.

يذكر أن النادي سيكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات الذين ساهموا في إنجاح أهداف النادي وسياساته منذ تأسيسه.

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"دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية" في محاضرة بأدبي الأحساء
سبق

يلقي عضو مجلس الشورى السابق، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد، محاضرة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، عن "دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية"، وذلك بنادي الأحساء الأدبي.

ووجه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين وأبناء المجتمع عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني لحضور المحاضرة.

يذكر أن النادي سيكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات الذين ساهموا في إنجاح أهداف النادي وسياساته منذ تأسيسه.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
04:24 PM

"دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية" في محاضرة بأدبي الأحساء

في الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء.. يكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يلقي عضو مجلس الشورى السابق، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد، محاضرة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، عن "دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية"، وذلك بنادي الأحساء الأدبي.

ووجه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين وأبناء المجتمع عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني لحضور المحاضرة.

يذكر أن النادي سيكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات الذين ساهموا في إنجاح أهداف النادي وسياساته منذ تأسيسه.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,285
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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34,218

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