"دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية" في محاضرة بأدبي الأحساء

في الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء.. يكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات

يلقي عضو مجلس الشورى السابق، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد، محاضرة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، عن "دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية"، وذلك بنادي الأحساء الأدبي.

ووجه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين وأبناء المجتمع عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني لحضور المحاضرة.

يذكر أن النادي سيكرم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات الذين ساهموا في إنجاح أهداف النادي وسياساته منذ تأسيسه.