"التعليم": الإجازة التي وجَّه بها الملك لمدارس القصيم وحائل تشمل المعلمين

إضافة إلى الجهاز الإداري في مدارس المنطقتَيْن

أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الإجازة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، لمدارس منطقتي القصيم وحائل، تشمل المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري في مدارس هاتين المنطقتين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد وجّه بأن يكون اليوم يوم الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل، وذلك بمناسبة الزيارة الملكية.