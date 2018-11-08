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"التعليم": الإجازة التي وجَّه بها الملك لمدارس القصيم وحائل تشمل المعلمين

إضافة إلى الجهاز الإداري في مدارس المنطقتَيْن

أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الإجازة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، لمدارس منطقتي القصيم وحائل، تشمل المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري في مدارس هاتين المنطقتين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد وجّه بأن يكون اليوم يوم الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل، وذلك بمناسبة الزيارة الملكية.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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"التعليم": الإجازة التي وجَّه بها الملك لمدارس القصيم وحائل تشمل المعلمين
سبق

أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الإجازة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، لمدارس منطقتي القصيم وحائل، تشمل المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري في مدارس هاتين المنطقتين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد وجّه بأن يكون اليوم يوم الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل، وذلك بمناسبة الزيارة الملكية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:55 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:57 AM

"التعليم": الإجازة التي وجَّه بها الملك لمدارس القصيم وحائل تشمل المعلمين

إضافة إلى الجهاز الإداري في مدارس المنطقتَيْن

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
12,148

أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الإجازة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، لمدارس منطقتي القصيم وحائل، تشمل المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري في مدارس هاتين المنطقتين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد وجّه بأن يكون اليوم يوم الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل، وذلك بمناسبة الزيارة الملكية.

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