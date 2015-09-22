أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.
رئاسة الحرمين تطلق فيلم "جيل الرؤية" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.
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رئاسة الحرمين تطلق فيلم "جيل الرؤية" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91هادي العصيمي سبق 2021-09-21
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:26 PM
رئاسة الحرمين تطلق فيلم "جيل الرؤية" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.
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