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6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات جديدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة وحائل والرياض والجوف والمنطقة الشمالية والشرقية بجانب تنبيهات أخرى لمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والمهد وخيبر والعلا والعيص ووادي الفرع، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل جدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة 14.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والحريق والخرج والدلم والدوادمي والريم والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتبدأ الحالة الساعة 09.00 من صباح الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات جديدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة وحائل والرياض والجوف والمنطقة الشمالية والشرقية بجانب تنبيهات أخرى لمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والمهد وخيبر والعلا والعيص ووادي الفرع، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل جدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة 14.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والحريق والخرج والدلم والدوادمي والريم والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتبدأ الحالة الساعة 09.00 من صباح الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:02 AM

6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات جديدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة وحائل والرياض والجوف والمنطقة الشمالية والشرقية بجانب تنبيهات أخرى لمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والمهد وخيبر والعلا والعيص ووادي الفرع، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل جدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة 14.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والحريق والخرج والدلم والدوادمي والريم والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتبدأ الحالة الساعة 09.00 من صباح الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

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