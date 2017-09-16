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مركز الأمير نايف لغسيل الكلى ببيروت يقدم العلاج لـ101 مريض

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ101 مريض بواقع 314 جلسة خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

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مركز الأمير نايف لغسيل الكلى ببيروت يقدم العلاج لـ101 مريض
سبق

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ101 مريض بواقع 314 جلسة خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
05:48 PM

مركز الأمير نايف لغسيل الكلى ببيروت يقدم العلاج لـ101 مريض

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ101 مريض بواقع 314 جلسة خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

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