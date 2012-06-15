النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السجن والغرامة لسعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة

حيث قاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكمًا نهائيًا بالسجن والغرامة والاعتذار بحق مواطنين سعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" قام الشاعر الكويتي برفع دعوى قضائية ضد سعوديين اثنين حاولا تجريده من قصيدته واتهماه بسرقتها، حيث قاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه الشعري والأدبي.

وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليهما وإساءتهما للمدعي، حيث حكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما 5 آلاف ريال للحق العام، بالإضافة إلى تغريم الأول مبلغ 15 ألفًا والثاني مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، مع إلزامهما بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع التواصل «تويتر» مع تثبيته لمدة سبعة أيام.

وجاء إنصاف الشاعر الكويتي إثباتًا على مدى نزاهة واستقلالية القضاء السعودي في التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام العادلة، وتأكيدًا لنهج المملكة ومبادئها الثابتة في العدل والمساواة بين الجميع بصرف النظر عن جنسياتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السجن والغرامة لسعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكمًا نهائيًا بالسجن والغرامة والاعتذار بحق مواطنين سعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" قام الشاعر الكويتي برفع دعوى قضائية ضد سعوديين اثنين حاولا تجريده من قصيدته واتهماه بسرقتها، حيث قاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه الشعري والأدبي.

وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليهما وإساءتهما للمدعي، حيث حكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما 5 آلاف ريال للحق العام، بالإضافة إلى تغريم الأول مبلغ 15 ألفًا والثاني مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، مع إلزامهما بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع التواصل «تويتر» مع تثبيته لمدة سبعة أيام.

وجاء إنصاف الشاعر الكويتي إثباتًا على مدى نزاهة واستقلالية القضاء السعودي في التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام العادلة، وتأكيدًا لنهج المملكة ومبادئها الثابتة في العدل والمساواة بين الجميع بصرف النظر عن جنسياتهم.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
10:10 PM

السجن والغرامة لسعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة

حيث قاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه

A A A
عويد التومي - الرياض
8
5,133

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكمًا نهائيًا بالسجن والغرامة والاعتذار بحق مواطنين سعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" قام الشاعر الكويتي برفع دعوى قضائية ضد سعوديين اثنين حاولا تجريده من قصيدته واتهماه بسرقتها، حيث قاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه الشعري والأدبي.

وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليهما وإساءتهما للمدعي، حيث حكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما 5 آلاف ريال للحق العام، بالإضافة إلى تغريم الأول مبلغ 15 ألفًا والثاني مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، مع إلزامهما بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع التواصل «تويتر» مع تثبيته لمدة سبعة أيام.

وجاء إنصاف الشاعر الكويتي إثباتًا على مدى نزاهة واستقلالية القضاء السعودي في التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام العادلة، وتأكيدًا لنهج المملكة ومبادئها الثابتة في العدل والمساواة بين الجميع بصرف النظر عن جنسياتهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,785
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,563
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,474
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,417

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة