"الشبانة": المملكة تعرّضت لإرهاب استهدف أمن الملاحة والطاقة في العالم

في كلمته خلال افتتاح الدورة "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

نقل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهذه الدورة بالتوفيق والسداد، والتوصل إلى قرارات تسهم في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية.

وأشار إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال استضافة المملكة للقمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكّد حرص المملكة على تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة، بما في ذلك السعي لجعل العالم العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية.

وأُعرب عن شكره وتقديره لوزير الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تولي دولة الجزائر الشقيقة أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال وزير الإعلام: نجتمع اليوم لمناقشة عدد من البنود التي من شأنها خدمة مصالح الإعلام العربي لتجاوز ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات، لا سيما ما يخص قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، وسنعمل بكل ما لدينا من طاقات، في سبيل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية.

وأضاف: من أهم البنود المطروحة على هذا المجلس، هو دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وضرورة معالجتها من خلال تفعيل الدور المحوري للإعلام العربي في مواجهة ظاهرة عالمية تركت أثراً سلبياً على الفرد والمجتمعات العربية، وذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء حول العالم، مشيراً معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية لم تألُ جهداً في التصدي لظاهرة الإرهاب والتعاون مع الجهات ذات العلاقة دولياً وإقليمياً.

وأردف: خلال شهر رمضان المبارك، تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لعمليات تخريب إرهابية، ومن بينها ناقلتا نفط سعوديتان، دون أدنى مراعاة لحرمة الشهر الفضيل، والأرواح والممتلكات والبيئة، كما تعرضت بلادنا لعمليات إرهابية أخيراً عبر طائرات دون طيار، استهدفت محطات ضخ للنفط، إضافةً إلى عدة عمليات استهدفت مطارات مدنية في مدينتَي أبها وجيزان من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وشدّد "الشبانة"؛ على أن هذه العمليات لا تستهدف منطقتنا العربية فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة الجوية والبحرية وإمدادات الطاقة في العالم، مقدماً شكره لجميع الدول العربية والصديقة التي أدانت واستنكرت هذه العمليات، على وقوفها مع المملكة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية.

وتابع: الوضع الراهن يتطلب منا أن يكون إعلامنا العربي متيقظاً وواعياً للمخاطر المحدقة بالعالم العربي، وذلك حتى نتمكن من التصدي فكرياً وتوعوياً وجماهيرياً للإرهاب، ونتحد في سبيلِ محاربته وكشف هوية داعميه، والعمل بشكلٍ منظم على تجفيف منابع تمويله بكل السبل والوسائل المتاحة.

وقال: يجب أن نتحد للعمل على التصدي بكل قوة وحزم للإرهاب، وإنقاذ الأرواح البريئة، وحفظ الممتلكات، وذلك عبر تنفيذ خطة برامج نوعية ذات صفة توعوية وتثقيفية بهذه الظاهرة الخطيرة المدمرة لتسهم في الارتقاء بتعاملنا مع هذه الظاهرة الخبيثة.

وأضاف: أمام مجلسنا الموقر في هذه الدورة مجموعة من القضايا والبنود التي من شأنها الرقي بمنظومة العملِ الإعلامي العربي، والتي نرى أن يتم العمل عليها بجدية، لا سيما ما يتعلق بمتابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي بالخارج، والتي سيكون له دور كبير في إبراز الجهود العربية لخدمة المواطن العربي وخدمة قضايا دولنا بالخارج.

وأعرب عن تطلعه إلى تعاون الوزراء ودعمهم للإستراتيجية الإعلامية العربية، لتحقيق تطلعات الشعوب وبما ينسجم مع أهداف ورؤى الأمة العربية.

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من جمهورية الجزائر وخلال افتتاح أعمال الدورة في القاهرة

المملكة تتسلم رئاسة الدورة "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب

تسلّم وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئاسة الدورة الـ"50" لمجلس وزراء الإعلام العرب من وزير الاتصال بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حسن ربحي رئيس الدورة "49" للمجلس.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة "50" للمجلس التي بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة، بمشاركة وزراء الإعلام ومَن يمثلهم من الدول العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.