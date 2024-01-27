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زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع

بنسبة 5 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة والوفيات زادت 1 %

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 21 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وحده في العالم، وهو ما يمثّل مستوى قياسياً جديداً منذ بداية تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المكتشفة زاد بنسبة 5 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة، والوفيات بنسبة 1 %.

وبحسب أرقام المنظمة بلغ عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، 21 مليوناً و362288 إصابة، وتمّ تسجيل 49890 حالة وفاة.

كما تمّ تسجيل زيادة في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (10 - 16 يناير) في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 39 %، وجنوب شرق آسيا بنسبة 36 %، وأوروبا بنسبة 13 %، كذلك في إفريقيا وأمريكا ارتفعت الإصابات بنسبة 13 %.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، تمّ تسجيل 352 مليوناً و796704 إصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية تفشي الجائحة حتى يوم 25 يناير الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في الفترة نفسها 5 ملايين و600434 حالة وفاة في العالم.

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زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 21 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وحده في العالم، وهو ما يمثّل مستوى قياسياً جديداً منذ بداية تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المكتشفة زاد بنسبة 5 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة، والوفيات بنسبة 1 %.

وبحسب أرقام المنظمة بلغ عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، 21 مليوناً و362288 إصابة، وتمّ تسجيل 49890 حالة وفاة.

كما تمّ تسجيل زيادة في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (10 - 16 يناير) في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 39 %، وجنوب شرق آسيا بنسبة 36 %، وأوروبا بنسبة 13 %، كذلك في إفريقيا وأمريكا ارتفعت الإصابات بنسبة 13 %.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، تمّ تسجيل 352 مليوناً و796704 إصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية تفشي الجائحة حتى يوم 25 يناير الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في الفترة نفسها 5 ملايين و600434 حالة وفاة في العالم.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:49 AM

زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع

بنسبة 5 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة والوفيات زادت 1 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 21 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وحده في العالم، وهو ما يمثّل مستوى قياسياً جديداً منذ بداية تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المكتشفة زاد بنسبة 5 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة، والوفيات بنسبة 1 %.

وبحسب أرقام المنظمة بلغ عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، 21 مليوناً و362288 إصابة، وتمّ تسجيل 49890 حالة وفاة.

كما تمّ تسجيل زيادة في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (10 - 16 يناير) في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 39 %، وجنوب شرق آسيا بنسبة 36 %، وأوروبا بنسبة 13 %، كذلك في إفريقيا وأمريكا ارتفعت الإصابات بنسبة 13 %.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، تمّ تسجيل 352 مليوناً و796704 إصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية تفشي الجائحة حتى يوم 25 يناير الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في الفترة نفسها 5 ملايين و600434 حالة وفاة في العالم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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