اختفاء فتاة سعودية "عشرينية" بحائل والجهات الأمنية تستنفر

منذ أسبوع ودون أن يلاحظ عليها أي تغيرات سلوكية

تبحث الجهات الأمنية بحائل بكل قطاعاتها، عن فتاة سعودية (٢٣ عاماً) اختفت فجراً من منزل ذويها الثلاثاء قبل الماضي، دون أن يلاحَظ تغير في سلوكها قبل الاختفاء.

وتفصيلاً، فإنه أثناء تسوق امرأة وابنتها من أحد المولات بحائل، بعد أن قدِمتا مع رب الأسرة من إحدى قرى حائل، استأذنت الفتاة والدتها للذهاب لأحد المحلات بالمول، إلا أنها تأخرت لأكثر من نصف ساعة، مما أدخل الخوف على والديها، فعادت لهما، وهي تحمل كيساً، وخرج الجميع لقريتهم.

وفي أثناء الطريق طرحت الفتاة على أمها سؤالاً عابراً عن كيف يكون المنزل بدونها، وكيف ستعيش والدتها من بعدها، فأخبرتها بأنها من أهم أعمدة المنزل، ووجودها يضفي جمالاً للمنزل، دون أن تلقي الأم بالاً للسؤال لاستبعادها أي أمر، وبعد الفجر لم تجد الأسرة الفتاة بالمنزل، فقد اختفت، وبمعيتها الكيس الذي تحمله مساء أمس بالمول!

ولاحترام خصوصية ابنتها، لم تقم الأم بالاطّلاع على محتوى الكيس؛ لظنها أنه عبارة عن مشتريات تخص ابنتها، ولا تفضِّل الاطلاع عليه.

ومنذ ذلك التاريخ، وحتى كتابة الخبر، لم يتم العثور على الفتاة أو أية وسيلة تفيد بالتوصل لها.

وكان والدها قد أبلغ الجهات الأمنية، التي بدأت في البحث عن الفتاة، فور وصول البلاغ، وبالرجوع لكاميرات المول، لتتبع كيفية حصول الفتاة على الكيس، الذي شكّ في أمره لاحقاً، تبين وجود عطل في الكاميرات، إذ يخضع المول لترميم شامل؛ لتجديده، وإعادة فتحه بحلّة جديدة، إلا أن بعض المحلات التجارية ما زالت تعمل في أجزاء من المول.

وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق"، فإن الفتاة تعيش بين ذويها، دون تعرضها لأي أنواع العنف، أو ما شابه، وتعتبر من البنات المدلّلات في المنزل، ومتوفر لديها كل مقومات الحياة التي ضمنت لها العيش وفق ما تريده من ذويها، ولم يلاحظ عليها أي تصرف يلفت النظر، إلا سؤالها لوالدتها الذي اعتبرته عابراً بحكم العلاقة الحميمة جداً بينها وبين ذويها بالمنزل.