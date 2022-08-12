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لقاح "مودرنا" المنتظر.. يستخدم الخلايا البشرية لتصبح مصانع لقاح مصغرة

سيستخدم تقنية رائدة وحقق نتائج واعدة حتى الآن في المرحلة الثالثة من التجارب

كشف أحد التقارير أن العلاج المحتمل لفيروس كورونا، الذي طوّرته شركة "مودرنا"، سيستخدم تقنية رائدة لتحويل الجسم إلى ما يسمّى آلة إنتاج اللقاح.

وعادة ما تحقن اللقاحات التقليدية شكلاً معطلاً أو ضعيفاً من الفيروس، ما يحفز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضادة تحمي الجسم من المرض، حسبما أفادت "بلومبيرغ".

وأفاد التقرير بأن الخيار المرشح من "مودرنا" سيستخدم الخلايا البشرية "لتصبح مصانع لقاح مصغرة في حد ذاتها".

وبحسب "روسيا اليوم" يحتوي اللقاح على مرسال RNA، أو mRNA، الذي يحمل تعليمات لصنع بروتينات SARS-CoV-2، والتي يمكن أن تخدع الجسم ليعتقد أنه مصاب بالفعل بـ "كوفيد-19".

ويأمل العلماء أن تؤدي إلى استجابة مناعية من شأنها أن تولد أجساماً مضادة للفيروس.

وكانت النتائج واعدة حتى الآن في المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح البشرية، بعد أن وجدت دراسة أن القرود التي حُقنت بالجرعة المرشحة، كوّنت مناعة ضد الفيروس.

وإذا نجح، فسيكون أول لقاح معتمد من قبل الإنسان لتسخير التكنولوجيا القائمة على الجينات.

وقال ديريك روسي، المؤسس المشارك لـ "مودرنا"، الذي لم يعد تابعا للشركة: "إنها لحظة كبيرة لعلاجات mRNA بشكل عام، لأنها الآن مألوفة والجميع يعرف عنها".

لقاح مودرنا فيروس كورونا الجديد

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لقاح "مودرنا" المنتظر.. يستخدم الخلايا البشرية لتصبح مصانع لقاح مصغرة
سبق

كشف أحد التقارير أن العلاج المحتمل لفيروس كورونا، الذي طوّرته شركة "مودرنا"، سيستخدم تقنية رائدة لتحويل الجسم إلى ما يسمّى آلة إنتاج اللقاح.

وعادة ما تحقن اللقاحات التقليدية شكلاً معطلاً أو ضعيفاً من الفيروس، ما يحفز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضادة تحمي الجسم من المرض، حسبما أفادت "بلومبيرغ".

وأفاد التقرير بأن الخيار المرشح من "مودرنا" سيستخدم الخلايا البشرية "لتصبح مصانع لقاح مصغرة في حد ذاتها".

وبحسب "روسيا اليوم" يحتوي اللقاح على مرسال RNA، أو mRNA، الذي يحمل تعليمات لصنع بروتينات SARS-CoV-2، والتي يمكن أن تخدع الجسم ليعتقد أنه مصاب بالفعل بـ "كوفيد-19".

ويأمل العلماء أن تؤدي إلى استجابة مناعية من شأنها أن تولد أجساماً مضادة للفيروس.

وكانت النتائج واعدة حتى الآن في المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح البشرية، بعد أن وجدت دراسة أن القرود التي حُقنت بالجرعة المرشحة، كوّنت مناعة ضد الفيروس.

وإذا نجح، فسيكون أول لقاح معتمد من قبل الإنسان لتسخير التكنولوجيا القائمة على الجينات.

وقال ديريك روسي، المؤسس المشارك لـ "مودرنا"، الذي لم يعد تابعا للشركة: "إنها لحظة كبيرة لعلاجات mRNA بشكل عام، لأنها الآن مألوفة والجميع يعرف عنها".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:59 AM

لقاح "مودرنا" المنتظر.. يستخدم الخلايا البشرية لتصبح مصانع لقاح مصغرة

سيستخدم تقنية رائدة وحقق نتائج واعدة حتى الآن في المرحلة الثالثة من التجارب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف أحد التقارير أن العلاج المحتمل لفيروس كورونا، الذي طوّرته شركة "مودرنا"، سيستخدم تقنية رائدة لتحويل الجسم إلى ما يسمّى آلة إنتاج اللقاح.

وعادة ما تحقن اللقاحات التقليدية شكلاً معطلاً أو ضعيفاً من الفيروس، ما يحفز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضادة تحمي الجسم من المرض، حسبما أفادت "بلومبيرغ".

وأفاد التقرير بأن الخيار المرشح من "مودرنا" سيستخدم الخلايا البشرية "لتصبح مصانع لقاح مصغرة في حد ذاتها".

وبحسب "روسيا اليوم" يحتوي اللقاح على مرسال RNA، أو mRNA، الذي يحمل تعليمات لصنع بروتينات SARS-CoV-2، والتي يمكن أن تخدع الجسم ليعتقد أنه مصاب بالفعل بـ "كوفيد-19".

ويأمل العلماء أن تؤدي إلى استجابة مناعية من شأنها أن تولد أجساماً مضادة للفيروس.

وكانت النتائج واعدة حتى الآن في المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح البشرية، بعد أن وجدت دراسة أن القرود التي حُقنت بالجرعة المرشحة، كوّنت مناعة ضد الفيروس.

وإذا نجح، فسيكون أول لقاح معتمد من قبل الإنسان لتسخير التكنولوجيا القائمة على الجينات.

وقال ديريك روسي، المؤسس المشارك لـ "مودرنا"، الذي لم يعد تابعا للشركة: "إنها لحظة كبيرة لعلاجات mRNA بشكل عام، لأنها الآن مألوفة والجميع يعرف عنها".

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