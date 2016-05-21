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"الانضباط" ترفض احتجاج القادسية ضد "مسعود الحزم"

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج فريق نادي القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الحزم مسعود بخيت.

وكانت إدارة القادسية قد تقدمت باحتجاج، أكدت من خلاله حصول اللاعب على ثلاث بطاقات صفراء؛ وهو ما يعني عدم نظامية مشاركته في مباراة الفريقين في الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت نتيجة تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2؛ وهو ما تسبب في هبوط القادسية، فيما يخوض الحزم مباراتَي ملحق مع فريق الخليج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط" ترفض احتجاج القادسية ضد "مسعود الحزم"
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج فريق نادي القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الحزم مسعود بخيت.

وكانت إدارة القادسية قد تقدمت باحتجاج، أكدت من خلاله حصول اللاعب على ثلاث بطاقات صفراء؛ وهو ما يعني عدم نظامية مشاركته في مباراة الفريقين في الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت نتيجة تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2؛ وهو ما تسبب في هبوط القادسية، فيما يخوض الحزم مباراتَي ملحق مع فريق الخليج.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:39 PM

"الانضباط" ترفض احتجاج القادسية ضد "مسعود الحزم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج فريق نادي القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الحزم مسعود بخيت.

وكانت إدارة القادسية قد تقدمت باحتجاج، أكدت من خلاله حصول اللاعب على ثلاث بطاقات صفراء؛ وهو ما يعني عدم نظامية مشاركته في مباراة الفريقين في الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت نتيجة تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2؛ وهو ما تسبب في هبوط القادسية، فيما يخوض الحزم مباراتَي ملحق مع فريق الخليج.

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