"الصباح": الرد اللبناني على الرسالة الخليجية قيد الدراسة لتحديد الخطوة القادمة

اعتبره خطوة إيجابية

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأحد) أن بلاده تلقت الرد اللبناني على رسالة دول الخليج العربي، وهو قيد الدراسة الآن من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت، عن شكره للبنان على تفاعله مع الرسالة الخليجية.

واعتبر الرد خطوة إيجابية بحد ذاتها.