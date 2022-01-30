النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصباح": الرد اللبناني على الرسالة الخليجية قيد الدراسة لتحديد الخطوة القادمة

اعتبره خطوة إيجابية

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأحد) أن بلاده تلقت الرد اللبناني على رسالة دول الخليج العربي، وهو قيد الدراسة الآن من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت، عن شكره للبنان على تفاعله مع الرسالة الخليجية.

واعتبر الرد خطوة إيجابية بحد ذاتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصباح": الرد اللبناني على الرسالة الخليجية قيد الدراسة لتحديد الخطوة القادمة
سبق

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأحد) أن بلاده تلقت الرد اللبناني على رسالة دول الخليج العربي، وهو قيد الدراسة الآن من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت، عن شكره للبنان على تفاعله مع الرسالة الخليجية.

واعتبر الرد خطوة إيجابية بحد ذاتها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:17 PM

"الصباح": الرد اللبناني على الرسالة الخليجية قيد الدراسة لتحديد الخطوة القادمة

اعتبره خطوة إيجابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
329

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأحد) أن بلاده تلقت الرد اللبناني على رسالة دول الخليج العربي، وهو قيد الدراسة الآن من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت، عن شكره للبنان على تفاعله مع الرسالة الخليجية.

واعتبر الرد خطوة إيجابية بحد ذاتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,048
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,802
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة