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لماذا ضاعفت الأحساء إنتاج شتلات "الزهور" إلى 3.5 مليون؟

الأمانة تواصل خطوات الإكثار الخضري لـ261 ألف شجرة

أفاد وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني أن الأمانة، ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، وضعت في خططها التطويرية تدعيم مساعيها لمضاعفة إنتاج "مشتل الأمانة الزراعي " لشتلات الأشجار والشُجيرات وكذلك الزهور إلى 3،5 مليون شتلة في العام الواحد.

وقال "الزهراني": الأمانة تواصل تنفيذ خطوات التعقيل "الإكثار الخضري" لـ261 ألف شجرة في بيوت محمية بالمشتل، على أن يكون إنتاج هذه الأشجار بعد 3 أشهر، وسيتم توزيعها على المواطنين، والقطاعات الحكومية في المدن والبلدات، ويأتي ذلك تعزيزاً لإتمام مبادرة الأمانة "زراعة مليون شجرة".

من ناحيته، قال مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس محمد الملحم: تَبنّت الأمانة هذه المبادرة في أرجاء الحاضرة؛ لاختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن، بما يتوفر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حالياً، واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعايير وضوابط التشجير.

وأضاف: المبادرة أسهمت في تحقيق أهداف عدة وعلى مختلف الأصعدة؛ ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط إصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط غرس 3 أشجار، مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام للمواطنين والمقيمين بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ويُضاف إلى ذلك وجود تنسيق مباشر مع المجمعات والمراكز التجارية ومباني الدوائر الحكومية والجوامع والمدارس بدعم المبادرة والعمل على تشجير مواقعهم.

وأردف: مشتل الأمانة يقع على مساحة 27 ألف متر مربع، ويُنتج سنوياً نحو 250 ألف شتلة "أشجار وشُجيرات"، وفي العام القادم سيتم مضاعفة الإنتاج إلى 500 ألف شتلة، وأيضاً رفع معدل إنتاج شتلات الزهور لتصل إلى ثلاثة ملايين زهرة في العام الواحد.

أمانة الأحساء مشتل الأمانة الزراعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا ضاعفت الأحساء إنتاج شتلات "الزهور" إلى 3.5 مليون؟
سبق

أفاد وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني أن الأمانة، ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، وضعت في خططها التطويرية تدعيم مساعيها لمضاعفة إنتاج "مشتل الأمانة الزراعي " لشتلات الأشجار والشُجيرات وكذلك الزهور إلى 3،5 مليون شتلة في العام الواحد.

وقال "الزهراني": الأمانة تواصل تنفيذ خطوات التعقيل "الإكثار الخضري" لـ261 ألف شجرة في بيوت محمية بالمشتل، على أن يكون إنتاج هذه الأشجار بعد 3 أشهر، وسيتم توزيعها على المواطنين، والقطاعات الحكومية في المدن والبلدات، ويأتي ذلك تعزيزاً لإتمام مبادرة الأمانة "زراعة مليون شجرة".

من ناحيته، قال مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس محمد الملحم: تَبنّت الأمانة هذه المبادرة في أرجاء الحاضرة؛ لاختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن، بما يتوفر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حالياً، واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعايير وضوابط التشجير.

وأضاف: المبادرة أسهمت في تحقيق أهداف عدة وعلى مختلف الأصعدة؛ ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط إصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط غرس 3 أشجار، مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام للمواطنين والمقيمين بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ويُضاف إلى ذلك وجود تنسيق مباشر مع المجمعات والمراكز التجارية ومباني الدوائر الحكومية والجوامع والمدارس بدعم المبادرة والعمل على تشجير مواقعهم.

وأردف: مشتل الأمانة يقع على مساحة 27 ألف متر مربع، ويُنتج سنوياً نحو 250 ألف شتلة "أشجار وشُجيرات"، وفي العام القادم سيتم مضاعفة الإنتاج إلى 500 ألف شتلة، وأيضاً رفع معدل إنتاج شتلات الزهور لتصل إلى ثلاثة ملايين زهرة في العام الواحد.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:18 PM

لماذا ضاعفت الأحساء إنتاج شتلات "الزهور" إلى 3.5 مليون؟

الأمانة تواصل خطوات الإكثار الخضري لـ261 ألف شجرة

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حامد العلي - الأحساء
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أفاد وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني أن الأمانة، ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، وضعت في خططها التطويرية تدعيم مساعيها لمضاعفة إنتاج "مشتل الأمانة الزراعي " لشتلات الأشجار والشُجيرات وكذلك الزهور إلى 3،5 مليون شتلة في العام الواحد.

وقال "الزهراني": الأمانة تواصل تنفيذ خطوات التعقيل "الإكثار الخضري" لـ261 ألف شجرة في بيوت محمية بالمشتل، على أن يكون إنتاج هذه الأشجار بعد 3 أشهر، وسيتم توزيعها على المواطنين، والقطاعات الحكومية في المدن والبلدات، ويأتي ذلك تعزيزاً لإتمام مبادرة الأمانة "زراعة مليون شجرة".

من ناحيته، قال مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس محمد الملحم: تَبنّت الأمانة هذه المبادرة في أرجاء الحاضرة؛ لاختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن، بما يتوفر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حالياً، واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعايير وضوابط التشجير.

وأضاف: المبادرة أسهمت في تحقيق أهداف عدة وعلى مختلف الأصعدة؛ ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط إصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط غرس 3 أشجار، مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام للمواطنين والمقيمين بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ويُضاف إلى ذلك وجود تنسيق مباشر مع المجمعات والمراكز التجارية ومباني الدوائر الحكومية والجوامع والمدارس بدعم المبادرة والعمل على تشجير مواقعهم.

وأردف: مشتل الأمانة يقع على مساحة 27 ألف متر مربع، ويُنتج سنوياً نحو 250 ألف شتلة "أشجار وشُجيرات"، وفي العام القادم سيتم مضاعفة الإنتاج إلى 500 ألف شتلة، وأيضاً رفع معدل إنتاج شتلات الزهور لتصل إلى ثلاثة ملايين زهرة في العام الواحد.

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