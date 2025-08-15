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مستشفى د. سليمان الحبيب يُجري عملية تغيير "صمام أورطي" في أقل من ساعة

بفضل الله تمكّن فريق طبي في مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي من تغيير الصمام الأورطي لمريض "ستيني" عبر عملية تمت تحت التخدير الموضعي، واستمرت "50" دقيقة فقط.

وقال د. وسام الحجيلي، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض أُسعف إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي بعد أن دهمته كتمة حادة وآلام بالصدر، ثم نوبات إغماء متكررة، وفور وصوله إلى المستشفى خضع للكشف الطبي الذي بيّن وجود ضيق حاد في أحد الشرايين، وكذلك ضيق آخر في الصمام الأورطي؛ إذ وصلت مساحة الضيق في الأخير إلى "0.6" سم مربع. وكشف الفحص أيضًا ارتفاعًا شديدًا في ضغط تجويف البطين الأيسر.

وأضاف د. الحجيلي بأن الفريق الطبي الذي ضم أيضًا د. حسن وداعة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، وضع الخطة العلاجية اللازمة التي ارتكزت على توسعة الشريان التاجي، ثم تغيير الصمام الأبهر عن طريق القسطرة التداخلية.

وأُجريت عملية التغيير تحت التخدير الموضعي دون الحاجة للتخدير الكامل؛ إذ قام الفريق الطبي بتجاوز الصمام الضيق، وزراعة صمام جديد عن طريق القسطرة القلبية عبر فتحة صغيرة في الفخذ اليمنى. وبعد زراعة الصمام زادت مساحة الفتحة الخارجية له إلى "٢.٤" سم مربع؛ وانخفض ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي. وكذلك تحسنت وظائف القلب وضغط التجويف الداخلي؛ وهو ما أدى بفضل الله إلى استقرار حالة المريض، ومغادرته المستشفى بعد "24" ساعة.

ووصف د. الحجيلي العملية بأنها عملية نوعية لاعتبارات السرعة الكبيرة التي تمت بها مرحلتا التشخيص وإجراء العملية، إضافة إلى الدقة العالية والاحترافية التي نُفذت بها كامل الخطة العلاجية، علاوة على استخدام أحدث تقنيات زراعة الصمامات التي أغنت عن الجراحة. كما أن التخدير الموضعي أسهم أيضًا في تسهيل المهمة، وقلل من المخاطر، وأغنى عن التنفس الصناعي.

وأضاف د. الحجيلي: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إن هذه العملية تمت وفق أحدث ما توصل له العالم في مجال التعامل مع حالات (تضيقات) الصمامات والشرايين".

ويعد هذا النجاح امتدادًا للنجاحات الطبية اللافتة التي ظل يحققها مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي بفضل كفاءة الكوادر الطبية العاملة فيه، وتوافُر أحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى د. سليمان الحبيب يُجري عملية تغيير "صمام أورطي" في أقل من ساعة
سبق

بفضل الله تمكّن فريق طبي في مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي من تغيير الصمام الأورطي لمريض "ستيني" عبر عملية تمت تحت التخدير الموضعي، واستمرت "50" دقيقة فقط.

وقال د. وسام الحجيلي، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض أُسعف إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي بعد أن دهمته كتمة حادة وآلام بالصدر، ثم نوبات إغماء متكررة، وفور وصوله إلى المستشفى خضع للكشف الطبي الذي بيّن وجود ضيق حاد في أحد الشرايين، وكذلك ضيق آخر في الصمام الأورطي؛ إذ وصلت مساحة الضيق في الأخير إلى "0.6" سم مربع. وكشف الفحص أيضًا ارتفاعًا شديدًا في ضغط تجويف البطين الأيسر.

وأضاف د. الحجيلي بأن الفريق الطبي الذي ضم أيضًا د. حسن وداعة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، وضع الخطة العلاجية اللازمة التي ارتكزت على توسعة الشريان التاجي، ثم تغيير الصمام الأبهر عن طريق القسطرة التداخلية.

وأُجريت عملية التغيير تحت التخدير الموضعي دون الحاجة للتخدير الكامل؛ إذ قام الفريق الطبي بتجاوز الصمام الضيق، وزراعة صمام جديد عن طريق القسطرة القلبية عبر فتحة صغيرة في الفخذ اليمنى. وبعد زراعة الصمام زادت مساحة الفتحة الخارجية له إلى "٢.٤" سم مربع؛ وانخفض ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي. وكذلك تحسنت وظائف القلب وضغط التجويف الداخلي؛ وهو ما أدى بفضل الله إلى استقرار حالة المريض، ومغادرته المستشفى بعد "24" ساعة.

ووصف د. الحجيلي العملية بأنها عملية نوعية لاعتبارات السرعة الكبيرة التي تمت بها مرحلتا التشخيص وإجراء العملية، إضافة إلى الدقة العالية والاحترافية التي نُفذت بها كامل الخطة العلاجية، علاوة على استخدام أحدث تقنيات زراعة الصمامات التي أغنت عن الجراحة. كما أن التخدير الموضعي أسهم أيضًا في تسهيل المهمة، وقلل من المخاطر، وأغنى عن التنفس الصناعي.

وأضاف د. الحجيلي: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إن هذه العملية تمت وفق أحدث ما توصل له العالم في مجال التعامل مع حالات (تضيقات) الصمامات والشرايين".

ويعد هذا النجاح امتدادًا للنجاحات الطبية اللافتة التي ظل يحققها مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي بفضل كفاءة الكوادر الطبية العاملة فيه، وتوافُر أحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:36 PM

مستشفى د. سليمان الحبيب يُجري عملية تغيير "صمام أورطي" في أقل من ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بفضل الله تمكّن فريق طبي في مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي من تغيير الصمام الأورطي لمريض "ستيني" عبر عملية تمت تحت التخدير الموضعي، واستمرت "50" دقيقة فقط.

وقال د. وسام الحجيلي، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض أُسعف إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي بعد أن دهمته كتمة حادة وآلام بالصدر، ثم نوبات إغماء متكررة، وفور وصوله إلى المستشفى خضع للكشف الطبي الذي بيّن وجود ضيق حاد في أحد الشرايين، وكذلك ضيق آخر في الصمام الأورطي؛ إذ وصلت مساحة الضيق في الأخير إلى "0.6" سم مربع. وكشف الفحص أيضًا ارتفاعًا شديدًا في ضغط تجويف البطين الأيسر.

وأضاف د. الحجيلي بأن الفريق الطبي الذي ضم أيضًا د. حسن وداعة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، وضع الخطة العلاجية اللازمة التي ارتكزت على توسعة الشريان التاجي، ثم تغيير الصمام الأبهر عن طريق القسطرة التداخلية.

وأُجريت عملية التغيير تحت التخدير الموضعي دون الحاجة للتخدير الكامل؛ إذ قام الفريق الطبي بتجاوز الصمام الضيق، وزراعة صمام جديد عن طريق القسطرة القلبية عبر فتحة صغيرة في الفخذ اليمنى. وبعد زراعة الصمام زادت مساحة الفتحة الخارجية له إلى "٢.٤" سم مربع؛ وانخفض ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي. وكذلك تحسنت وظائف القلب وضغط التجويف الداخلي؛ وهو ما أدى بفضل الله إلى استقرار حالة المريض، ومغادرته المستشفى بعد "24" ساعة.

ووصف د. الحجيلي العملية بأنها عملية نوعية لاعتبارات السرعة الكبيرة التي تمت بها مرحلتا التشخيص وإجراء العملية، إضافة إلى الدقة العالية والاحترافية التي نُفذت بها كامل الخطة العلاجية، علاوة على استخدام أحدث تقنيات زراعة الصمامات التي أغنت عن الجراحة. كما أن التخدير الموضعي أسهم أيضًا في تسهيل المهمة، وقلل من المخاطر، وأغنى عن التنفس الصناعي.

وأضاف د. الحجيلي: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إن هذه العملية تمت وفق أحدث ما توصل له العالم في مجال التعامل مع حالات (تضيقات) الصمامات والشرايين".

ويعد هذا النجاح امتدادًا للنجاحات الطبية اللافتة التي ظل يحققها مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي بفضل كفاءة الكوادر الطبية العاملة فيه، وتوافُر أحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية.

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