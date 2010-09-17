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"النقل" تضع فواصل بلاستيكية على طريق "الموت" بالليث وسط مطالب بالتوسعة

الأهالي جددوا مطالبهم للحد من التجاوزات والحوادث الدامية التي يشهدها الطريق

بدأت وزارة النقل في وضع فواصل بلاستيكية في طريق "الليث - غميقة" للحد من التجاوزات الخاطئة، وسط استغراب من سالكي الطريق من وضع تلك الفواصل البلاستيكية التي قد تتسبب في حوادث مرورية.

وتفصيلاً، قال سالكو الطريق إنهم كانوا يتطلعون من وزارة النقل إلى توسعة الطريق بدلاً من الاقتصار على وضع فواصل بلاستيكية بين الاتجاهين في طريق يتجاوز طوله 25 كلم. لافتين إلى أن مثل تلك الفواصل توضع للتهدئة في الطرقات الداخلية لا على الطرق السريعة.

وجدَّد عدد من سالكي الطريق مطالبهم بتوسعة طريق "الموت" -كما يحلو للبعض تسميته- وذلك للحد من الحوادث الدامية بعد أن انتهت الأعمال الأخيرة المنفَّذة في الطريق ذاته دون توسعته.

وبحسب الأهالي فإن الأعمال الأخيرة التي نفَّذتها وزارة النقل لم تشمل توسعة الطريق، بل اقتصر الأمر إلى وضع سياج حديدي في أجزاء من جنباته، وفواصل بلاستيكية تتوسطه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأهالي أعمال التوسعة في ظل الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق المقدر طوله بـ27 كيلومترًا تقريبًا، فضلاً عن أن "النقل" وعدتهم بالتوسعة وزيادة المسارات عقب مطالبهم.

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"النقل" تضع فواصل بلاستيكية على طريق "الموت" بالليث وسط مطالب بالتوسعة
سبق

بدأت وزارة النقل في وضع فواصل بلاستيكية في طريق "الليث - غميقة" للحد من التجاوزات الخاطئة، وسط استغراب من سالكي الطريق من وضع تلك الفواصل البلاستيكية التي قد تتسبب في حوادث مرورية.

وتفصيلاً، قال سالكو الطريق إنهم كانوا يتطلعون من وزارة النقل إلى توسعة الطريق بدلاً من الاقتصار على وضع فواصل بلاستيكية بين الاتجاهين في طريق يتجاوز طوله 25 كلم. لافتين إلى أن مثل تلك الفواصل توضع للتهدئة في الطرقات الداخلية لا على الطرق السريعة.

وجدَّد عدد من سالكي الطريق مطالبهم بتوسعة طريق "الموت" -كما يحلو للبعض تسميته- وذلك للحد من الحوادث الدامية بعد أن انتهت الأعمال الأخيرة المنفَّذة في الطريق ذاته دون توسعته.

وبحسب الأهالي فإن الأعمال الأخيرة التي نفَّذتها وزارة النقل لم تشمل توسعة الطريق، بل اقتصر الأمر إلى وضع سياج حديدي في أجزاء من جنباته، وفواصل بلاستيكية تتوسطه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأهالي أعمال التوسعة في ظل الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق المقدر طوله بـ27 كيلومترًا تقريبًا، فضلاً عن أن "النقل" وعدتهم بالتوسعة وزيادة المسارات عقب مطالبهم.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
08:47 PM

"النقل" تضع فواصل بلاستيكية على طريق "الموت" بالليث وسط مطالب بالتوسعة

الأهالي جددوا مطالبهم للحد من التجاوزات والحوادث الدامية التي يشهدها الطريق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بدأت وزارة النقل في وضع فواصل بلاستيكية في طريق "الليث - غميقة" للحد من التجاوزات الخاطئة، وسط استغراب من سالكي الطريق من وضع تلك الفواصل البلاستيكية التي قد تتسبب في حوادث مرورية.

وتفصيلاً، قال سالكو الطريق إنهم كانوا يتطلعون من وزارة النقل إلى توسعة الطريق بدلاً من الاقتصار على وضع فواصل بلاستيكية بين الاتجاهين في طريق يتجاوز طوله 25 كلم. لافتين إلى أن مثل تلك الفواصل توضع للتهدئة في الطرقات الداخلية لا على الطرق السريعة.

وجدَّد عدد من سالكي الطريق مطالبهم بتوسعة طريق "الموت" -كما يحلو للبعض تسميته- وذلك للحد من الحوادث الدامية بعد أن انتهت الأعمال الأخيرة المنفَّذة في الطريق ذاته دون توسعته.

وبحسب الأهالي فإن الأعمال الأخيرة التي نفَّذتها وزارة النقل لم تشمل توسعة الطريق، بل اقتصر الأمر إلى وضع سياج حديدي في أجزاء من جنباته، وفواصل بلاستيكية تتوسطه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأهالي أعمال التوسعة في ظل الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق المقدر طوله بـ27 كيلومترًا تقريبًا، فضلاً عن أن "النقل" وعدتهم بالتوسعة وزيادة المسارات عقب مطالبهم.

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