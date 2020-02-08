النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة يؤكّد: لم تُسجل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة

قال: جميع حالات الاشتباه التي فُحصت نتائجها سليمة

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ عدم تسجيل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وقال "نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أيّ مستشفى عند وجود أيّ اشتباه، وهذا يُحدث لبساً عند البعض".

وتابع القول "جميع حالات الاشتباه التي فُحصت كانت نتائجها سليمة، ولله الحمد".

جاء ذلك في تغريده لـ"الربيعة"؛ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وزير الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة يؤكّد: لم تُسجل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة
سبق

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ عدم تسجيل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وقال "نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أيّ مستشفى عند وجود أيّ اشتباه، وهذا يُحدث لبساً عند البعض".

وتابع القول "جميع حالات الاشتباه التي فُحصت كانت نتائجها سليمة، ولله الحمد".

جاء ذلك في تغريده لـ"الربيعة"؛ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:30 AM

وزير الصحة يؤكّد: لم تُسجل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة

قال: جميع حالات الاشتباه التي فُحصت نتائجها سليمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ عدم تسجيل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وقال "نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أيّ مستشفى عند وجود أيّ اشتباه، وهذا يُحدث لبساً عند البعض".

وتابع القول "جميع حالات الاشتباه التي فُحصت كانت نتائجها سليمة، ولله الحمد".

جاء ذلك في تغريده لـ"الربيعة"؛ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,013
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,539

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة