النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 3292 إصابة جديدة و460 حالة بباكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و29 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 406 آلاف و65؛ فيما بلغ عدد الوفيات 3187.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1280822، منها 22501 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28638؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1229638.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 3292 إصابة جديدة و460 حالة بباكستان
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و29 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 406 آلاف و65؛ فيما بلغ عدد الوفيات 3187.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1280822، منها 22501 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28638؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1229638.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:53 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 3292 إصابة جديدة و460 حالة بباكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
71

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و29 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 406 آلاف و65؛ فيما بلغ عدد الوفيات 3187.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1280822، منها 22501 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28638؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1229638.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,605
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,205
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,236

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة