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وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

تعرَّف على أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان؛ رئيسة قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مريم ناصر المهيري؛ والوفد المرافق لها، بمقر المركز بالرياض.

واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفّذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصّل عن مراحله الذكية ومحطاته.

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وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
سبق

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان؛ رئيسة قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مريم ناصر المهيري؛ والوفد المرافق لها، بمقر المركز بالرياض.

واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفّذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصّل عن مراحله الذكية ومحطاته.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
10:34 AM

وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

تعرَّف على أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان؛ رئيسة قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مريم ناصر المهيري؛ والوفد المرافق لها، بمقر المركز بالرياض.

واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفّذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصّل عن مراحله الذكية ومحطاته.

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