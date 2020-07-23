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الخامس من سبتمبر المقبل.. الموعد الأخير لقرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

بمشاركة 32 منتخباً.. تحتضنها القاهرة

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الخامس من سبتمبر المقبل موعداً لقرعة بطولة كأس العالم 2021 التي ستقام في مصر.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي اليوم، أن القرعة ستقام في متحف الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة للبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في المدة من 13 إلى 31 يناير المقبل, وستُقسّم المنتخبات إلى 4 تصنيفات؛ ضم الأول: الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد، فيما ضم المستوى الثاني: مصر -البلد المضيف- والأرجنتين وتونس والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا، والثالث ضم: آيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك وأوروجواي، فيما ضم المستوى الرابع: أنجولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية والمغرب وبولندا وروسيا ومنتخبًا من أمريكا الجنوبية ومنتخبًا من أمريكا الشمالية.

الاتحاد الدولي لكرة اليد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الخامس من سبتمبر المقبل.. الموعد الأخير لقرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد
سبق

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الخامس من سبتمبر المقبل موعداً لقرعة بطولة كأس العالم 2021 التي ستقام في مصر.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي اليوم، أن القرعة ستقام في متحف الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة للبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في المدة من 13 إلى 31 يناير المقبل, وستُقسّم المنتخبات إلى 4 تصنيفات؛ ضم الأول: الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد، فيما ضم المستوى الثاني: مصر -البلد المضيف- والأرجنتين وتونس والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا، والثالث ضم: آيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك وأوروجواي، فيما ضم المستوى الرابع: أنجولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية والمغرب وبولندا وروسيا ومنتخبًا من أمريكا الجنوبية ومنتخبًا من أمريكا الشمالية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:42 PM

الخامس من سبتمبر المقبل.. الموعد الأخير لقرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

بمشاركة 32 منتخباً.. تحتضنها القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الخامس من سبتمبر المقبل موعداً لقرعة بطولة كأس العالم 2021 التي ستقام في مصر.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي اليوم، أن القرعة ستقام في متحف الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة للبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في المدة من 13 إلى 31 يناير المقبل, وستُقسّم المنتخبات إلى 4 تصنيفات؛ ضم الأول: الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد، فيما ضم المستوى الثاني: مصر -البلد المضيف- والأرجنتين وتونس والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا، والثالث ضم: آيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك وأوروجواي، فيما ضم المستوى الرابع: أنجولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية والمغرب وبولندا وروسيا ومنتخبًا من أمريكا الجنوبية ومنتخبًا من أمريكا الشمالية.

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