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البحرين تنفق 570 مليون دولار رواتب للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات "كورونا"

تسدّد فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات

أعلنت وزارة العمل البحرينية، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)؛ للمساعدة في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الحكومة ستسدد أيضًا فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات في البحرين، وستمدّد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.

وتأتي المبادرة في إطار حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار، أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تخفيف أثر التفشي على الاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين تنفق 570 مليون دولار رواتب للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة العمل البحرينية، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)؛ للمساعدة في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الحكومة ستسدد أيضًا فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات في البحرين، وستمدّد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.

وتأتي المبادرة في إطار حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار، أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تخفيف أثر التفشي على الاقتصاد.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:08 PM

البحرين تنفق 570 مليون دولار رواتب للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات "كورونا"

تسدّد فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة العمل البحرينية، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)؛ للمساعدة في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الحكومة ستسدد أيضًا فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات في البحرين، وستمدّد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.

وتأتي المبادرة في إطار حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار، أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تخفيف أثر التفشي على الاقتصاد.

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