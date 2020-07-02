النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب

تم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد اجتماعًا مع المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا، الهولندي دامين هيرتوج والجهاز المعاون له، بعد وصولهم أمس الأربعاء إلى الرياض.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة للمنتخب وأبرزها المشاركة في كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

وينتظر أن يرفع المدرب الهولندي تقريرًا يتضمن متطلبات الجهاز الفني ورؤيته حول المرحلة المقبلة.

من جانب آخر جدد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية وتسهيل مهمة الاستعانة بالمدرب الهولندي، مثنيًا على الجهود التي قدمها المشرف العام على برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي على متابعته وإنهاء الموضوع في وقت وجيز.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا أوقعت الأخضر الشاب في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أستراليا وفيتنام ولاوس، علمًا بأن البطولة مؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في إندونيسيا 2021، حيث تتأهل 4 منتخبات عن القارة الآسيوية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب
سبق

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد اجتماعًا مع المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا، الهولندي دامين هيرتوج والجهاز المعاون له، بعد وصولهم أمس الأربعاء إلى الرياض.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة للمنتخب وأبرزها المشاركة في كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

وينتظر أن يرفع المدرب الهولندي تقريرًا يتضمن متطلبات الجهاز الفني ورؤيته حول المرحلة المقبلة.

من جانب آخر جدد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية وتسهيل مهمة الاستعانة بالمدرب الهولندي، مثنيًا على الجهود التي قدمها المشرف العام على برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي على متابعته وإنهاء الموضوع في وقت وجيز.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا أوقعت الأخضر الشاب في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أستراليا وفيتنام ولاوس، علمًا بأن البطولة مؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في إندونيسيا 2021، حيث تتأهل 4 منتخبات عن القارة الآسيوية.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:35 PM

بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب

تم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,191

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد اجتماعًا مع المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا، الهولندي دامين هيرتوج والجهاز المعاون له، بعد وصولهم أمس الأربعاء إلى الرياض.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة للمنتخب وأبرزها المشاركة في كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

وينتظر أن يرفع المدرب الهولندي تقريرًا يتضمن متطلبات الجهاز الفني ورؤيته حول المرحلة المقبلة.

من جانب آخر جدد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية وتسهيل مهمة الاستعانة بالمدرب الهولندي، مثنيًا على الجهود التي قدمها المشرف العام على برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي على متابعته وإنهاء الموضوع في وقت وجيز.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا أوقعت الأخضر الشاب في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أستراليا وفيتنام ولاوس، علمًا بأن البطولة مؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في إندونيسيا 2021، حيث تتأهل 4 منتخبات عن القارة الآسيوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,542
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,468
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة