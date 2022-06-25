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"الانتباهة" السودانية: محاكمة البشير على الهواء مباشرة

قالت: سيحاكم في الخرطوم على كل الجرائم المتهم بها

قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية: إن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة.

وأوضح المصدر أن البشير سيحاكم في الخرطوم على كل الجرائم المتهم بها من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تهمة الإبادة في إقليم دارفور.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عدم السماح بمحاكمة أي سوداني خارج البلاد، قائلًا: إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.

ووفق "سكاي نيوز" يخضع البشير لمذكرتيْ توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، صلاح عبدالخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالَبَ السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحّبون بمحاكمته بالداخل.

وأضاف: "القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علمًا ولا أخلاقًا، وليسوا أكثر حرصًا منا على حقوق السودانيين".

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"الانتباهة" السودانية: محاكمة البشير على الهواء مباشرة
سبق

قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية: إن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة.

وأوضح المصدر أن البشير سيحاكم في الخرطوم على كل الجرائم المتهم بها من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تهمة الإبادة في إقليم دارفور.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عدم السماح بمحاكمة أي سوداني خارج البلاد، قائلًا: إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.

ووفق "سكاي نيوز" يخضع البشير لمذكرتيْ توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، صلاح عبدالخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالَبَ السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحّبون بمحاكمته بالداخل.

وأضاف: "القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علمًا ولا أخلاقًا، وليسوا أكثر حرصًا منا على حقوق السودانيين".

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:30 PM

"الانتباهة" السودانية: محاكمة البشير على الهواء مباشرة

قالت: سيحاكم في الخرطوم على كل الجرائم المتهم بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,820

قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية: إن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة.

وأوضح المصدر أن البشير سيحاكم في الخرطوم على كل الجرائم المتهم بها من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تهمة الإبادة في إقليم دارفور.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عدم السماح بمحاكمة أي سوداني خارج البلاد، قائلًا: إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.

ووفق "سكاي نيوز" يخضع البشير لمذكرتيْ توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، صلاح عبدالخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالَبَ السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحّبون بمحاكمته بالداخل.

وأضاف: "القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علمًا ولا أخلاقًا، وليسوا أكثر حرصًا منا على حقوق السودانيين".

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