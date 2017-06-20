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"الدويش" يكرم "الشراري" لضبطه وافداً حاول دفع رشوة لرجل أمن‎

سلمه شهادة شكر ومبلغاً مالياً نيابة عن مدير دوريات الأمن

نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد كرم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، العريف بندر بن فايز الشراري بشهادة شكر ومبلغ مالي.

جاء ذلك نظير جهوده حيال ضبط أحد العمالة الوافدة الذي حاول رشوة رجل أمن.

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"الدويش" يكرم "الشراري" لضبطه وافداً حاول دفع رشوة لرجل أمن‎
سبق

نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد كرم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، العريف بندر بن فايز الشراري بشهادة شكر ومبلغ مالي.

جاء ذلك نظير جهوده حيال ضبط أحد العمالة الوافدة الذي حاول رشوة رجل أمن.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:49 PM

"الدويش" يكرم "الشراري" لضبطه وافداً حاول دفع رشوة لرجل أمن‎

سلمه شهادة شكر ومبلغاً مالياً نيابة عن مدير دوريات الأمن

A A A
مهنا التميمي - الجوف
6
9,143

نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد كرم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، العريف بندر بن فايز الشراري بشهادة شكر ومبلغ مالي.

جاء ذلك نظير جهوده حيال ضبط أحد العمالة الوافدة الذي حاول رشوة رجل أمن.

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