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هل تنقذ إدارة "النصر" موسمها "الآسيوي" وتتعاقد مع لاعب بديل للأسترالي "جونز"؟

تترقَّب جماهير نادي النصر بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة النادي، إجراء تعاقدات هامة تعالج بها أوجه القصور التي شاهدتها الموسمَ الماضي في الفريق.

لعل الصفقة الأبرز التي تترقبها الجماهير هي التعاقد مع لاعب آسيوي يكون إضافة لقائمة الفريق، التي تشارك في البطولة الآسيوية.

وشارك الرباعي الأجنبي: براد جونز، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيليّان مايكون وغوليانو.

وترى الجماهير أن الحارس الأسترالي لم يقدم ما هو منتظر منه، وترغب الجماهير في التعاقد مع لاعب وسط أو مدافع آسيوي، بدلاً من البرازيلي برونو يوفيني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل تنقذ إدارة "النصر" موسمها "الآسيوي" وتتعاقد مع لاعب بديل للأسترالي "جونز"؟
سبق

تترقَّب جماهير نادي النصر بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة النادي، إجراء تعاقدات هامة تعالج بها أوجه القصور التي شاهدتها الموسمَ الماضي في الفريق.

لعل الصفقة الأبرز التي تترقبها الجماهير هي التعاقد مع لاعب آسيوي يكون إضافة لقائمة الفريق، التي تشارك في البطولة الآسيوية.

وشارك الرباعي الأجنبي: براد جونز، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيليّان مايكون وغوليانو.

وترى الجماهير أن الحارس الأسترالي لم يقدم ما هو منتظر منه، وترغب الجماهير في التعاقد مع لاعب وسط أو مدافع آسيوي، بدلاً من البرازيلي برونو يوفيني.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
05:39 PM

هل تنقذ إدارة "النصر" موسمها "الآسيوي" وتتعاقد مع لاعب بديل للأسترالي "جونز"؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
850

تترقَّب جماهير نادي النصر بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة النادي، إجراء تعاقدات هامة تعالج بها أوجه القصور التي شاهدتها الموسمَ الماضي في الفريق.

لعل الصفقة الأبرز التي تترقبها الجماهير هي التعاقد مع لاعب آسيوي يكون إضافة لقائمة الفريق، التي تشارك في البطولة الآسيوية.

وشارك الرباعي الأجنبي: براد جونز، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والبرازيليّان مايكون وغوليانو.

وترى الجماهير أن الحارس الأسترالي لم يقدم ما هو منتظر منه، وترغب الجماهير في التعاقد مع لاعب وسط أو مدافع آسيوي، بدلاً من البرازيلي برونو يوفيني.

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