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أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

أشاد بجهود لجان الحج ورجال الأمن في مختلف القطاعات

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ .

وقال أمير الباحة إن ما تحقق من نجاح لموسم حج العام الحالي كان بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من جهود وخدمات نوعية ومشروعات عملاقة، كانت سببًا -بعد توفيق الله- في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهولة وسط أجواء إيمانية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات والفرق الإسعافية والكشفية المشاركة في موسم الحج التي أسهمت -بعون الله- في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد أمير الباحة بالأداء والتنظيم الكبير بين الأجهزة كافة المشاركة التي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة والتي تحرص دائمًا على خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وسأل المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ للبلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
سبق

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ .

وقال أمير الباحة إن ما تحقق من نجاح لموسم حج العام الحالي كان بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من جهود وخدمات نوعية ومشروعات عملاقة، كانت سببًا -بعد توفيق الله- في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهولة وسط أجواء إيمانية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات والفرق الإسعافية والكشفية المشاركة في موسم الحج التي أسهمت -بعون الله- في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد أمير الباحة بالأداء والتنظيم الكبير بين الأجهزة كافة المشاركة التي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة والتي تحرص دائمًا على خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وسأل المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ للبلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
11:52 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:46 AM

أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

أشاد بجهود لجان الحج ورجال الأمن في مختلف القطاعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ .

وقال أمير الباحة إن ما تحقق من نجاح لموسم حج العام الحالي كان بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من جهود وخدمات نوعية ومشروعات عملاقة، كانت سببًا -بعد توفيق الله- في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهولة وسط أجواء إيمانية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات والفرق الإسعافية والكشفية المشاركة في موسم الحج التي أسهمت -بعون الله- في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد أمير الباحة بالأداء والتنظيم الكبير بين الأجهزة كافة المشاركة التي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة والتي تحرص دائمًا على خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وسأل المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ للبلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

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