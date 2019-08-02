النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًّا: تركي آل الشيخ مالكًا لألميريا في الدوري الإسباني

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني، صورة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك تحت عنوان المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ.

وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي: معًا برفقة المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ ومحمد العاصي المدير العام للفريق.

________

الماركا: تركي آل الشيخ مالكاً لألميريا في الدوري الإسباني

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني صورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وظهر آل الشيخ رفقة محمد العاصي منذ قليل في إسبانيا، وبالتحديد في مقر نادي ألميريا الإسباني، ونشرت صحيفة الماركا الإسبانية خبراً يؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح آل الشيخ على بعد خطوة ليكون مالكًا للنادي الإسباني بحسب تقارير للماركا الإسبانية، ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة السابقة في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.
وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم، وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رسميًّا: تركي آل الشيخ مالكًا لألميريا في الدوري الإسباني
سبق

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني، صورة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك تحت عنوان المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ.

وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي: معًا برفقة المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ ومحمد العاصي المدير العام للفريق.

________

الماركا: تركي آل الشيخ مالكاً لألميريا في الدوري الإسباني

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني صورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وظهر آل الشيخ رفقة محمد العاصي منذ قليل في إسبانيا، وبالتحديد في مقر نادي ألميريا الإسباني، ونشرت صحيفة الماركا الإسبانية خبراً يؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح آل الشيخ على بعد خطوة ليكون مالكًا للنادي الإسباني بحسب تقارير للماركا الإسبانية، ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة السابقة في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.
وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم، وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
05:06 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
07:17 PM

رسميًّا: تركي آل الشيخ مالكًا لألميريا في الدوري الإسباني

A A A
محمد البقمي - الرياض
20
18,294

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني، صورة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك تحت عنوان المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ.

وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي: معًا برفقة المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ ومحمد العاصي المدير العام للفريق.

________

الماركا: تركي آل الشيخ مالكاً لألميريا في الدوري الإسباني

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني صورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وظهر آل الشيخ رفقة محمد العاصي منذ قليل في إسبانيا، وبالتحديد في مقر نادي ألميريا الإسباني، ونشرت صحيفة الماركا الإسبانية خبراً يؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح آل الشيخ على بعد خطوة ليكون مالكًا للنادي الإسباني بحسب تقارير للماركا الإسبانية، ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة السابقة في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.
وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم، وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,088
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,418
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,491
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,497

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة