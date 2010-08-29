برعاية "فيصل بن سلمان".. انطلاق منتدى مداك للتعليم 2020

تحت شعار "المعلم.. أساس التعليم" خلال الفترة من 19- 21 صفر

‏برعاية أمير منطقة ‎المدينة المنورة، الأمير ‎فيصل بن سلمان، ينطلق منتدى مداك للتعليم ٢٠٢٠، وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المنتدى تنظمه أكاديمية ‎مداك في المدينة المنورة، تحت شعار "المعلم.. أساس التعليم" خلال الفترة من 19 - 21 صفر 1442 (6 - 8 أكتوبر 2020م).

و‏يهدف المنتدى إلى بناء منظومة للتطوير المهني؛ للارتقاء النوعي بالمعلم والقيادة التعليمية، وإبراز أهمية تهيئة البيئة التعليمية، وتلبية الاحتياجات المدرسية، لتحفيز الوصول لمجتمع مهني تعليمي.