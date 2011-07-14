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شاهد .. "رحمك الله يا أبي" و"يا ليتني بدالكم" تبثان الحزن على "جدارية الشهداء" بمهرجان الحرس

"عبدالله بن بندر" أمر بإقامته.. وتوافد عدد كبير من السكان لحضور الفعاليات

أربعة أيام فقط كانت كافية لملء جدارية كبيرة، حملت صور شهداء الحرس الوطني في الحد الجنوبي؛ إذ تسابق الكبار والصغار لبث مئات الدعوات، وذلك أثناء حضورهم فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان، الذي أمر بإقامته الوزير الأمير عبدالله بن بندر.

وبخلاف دعوات المغفرة كتبت "أريام" عبارتها النابعة من القلب "يا ليتني بدالكم"، وجملة "عاشوا أبطالاً وماتوا أبطالاً"، وكذلك (نورة) ابنة شهيد كتبت عبارة مؤلمة "رحمك الله يا أبي".

وفي السياق ذاته، تنوعت فعاليات وفقرات المهرجان، واشتملت على ركن المسرح ومقهى الأدباء وركن شهداء الواجب، ومقر لعبة التايكوندو والقياسات الرياضية، ومقر ألعاب الذكاء، وركن الأسر المنتجة، إضافة إلى مطاعم الوجبات الخفيفة، وركن الألعاب الترفيهية الهوائية والمائية.. كما شهد توافدًا كبيرًا من السكان.

وكان وكيل وزارة الحرس الوطني، الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، قد افتتح فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان، وذلك بحضور المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

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شاهد .. "رحمك الله يا أبي" و"يا ليتني بدالكم" تبثان الحزن على "جدارية الشهداء" بمهرجان الحرس
سبق

أربعة أيام فقط كانت كافية لملء جدارية كبيرة، حملت صور شهداء الحرس الوطني في الحد الجنوبي؛ إذ تسابق الكبار والصغار لبث مئات الدعوات، وذلك أثناء حضورهم فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان، الذي أمر بإقامته الوزير الأمير عبدالله بن بندر.

وبخلاف دعوات المغفرة كتبت "أريام" عبارتها النابعة من القلب "يا ليتني بدالكم"، وجملة "عاشوا أبطالاً وماتوا أبطالاً"، وكذلك (نورة) ابنة شهيد كتبت عبارة مؤلمة "رحمك الله يا أبي".

وفي السياق ذاته، تنوعت فعاليات وفقرات المهرجان، واشتملت على ركن المسرح ومقهى الأدباء وركن شهداء الواجب، ومقر لعبة التايكوندو والقياسات الرياضية، ومقر ألعاب الذكاء، وركن الأسر المنتجة، إضافة إلى مطاعم الوجبات الخفيفة، وركن الألعاب الترفيهية الهوائية والمائية.. كما شهد توافدًا كبيرًا من السكان.

وكان وكيل وزارة الحرس الوطني، الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، قد افتتح فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان، وذلك بحضور المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
09:50 PM

شاهد .. "رحمك الله يا أبي" و"يا ليتني بدالكم" تبثان الحزن على "جدارية الشهداء" بمهرجان الحرس

"عبدالله بن بندر" أمر بإقامته.. وتوافد عدد كبير من السكان لحضور الفعاليات

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عيسى الحربي - الرياض
11
23,523

أربعة أيام فقط كانت كافية لملء جدارية كبيرة، حملت صور شهداء الحرس الوطني في الحد الجنوبي؛ إذ تسابق الكبار والصغار لبث مئات الدعوات، وذلك أثناء حضورهم فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان، الذي أمر بإقامته الوزير الأمير عبدالله بن بندر.

وبخلاف دعوات المغفرة كتبت "أريام" عبارتها النابعة من القلب "يا ليتني بدالكم"، وجملة "عاشوا أبطالاً وماتوا أبطالاً"، وكذلك (نورة) ابنة شهيد كتبت عبارة مؤلمة "رحمك الله يا أبي".

وفي السياق ذاته، تنوعت فعاليات وفقرات المهرجان، واشتملت على ركن المسرح ومقهى الأدباء وركن شهداء الواجب، ومقر لعبة التايكوندو والقياسات الرياضية، ومقر ألعاب الذكاء، وركن الأسر المنتجة، إضافة إلى مطاعم الوجبات الخفيفة، وركن الألعاب الترفيهية الهوائية والمائية.. كما شهد توافدًا كبيرًا من السكان.

وكان وكيل وزارة الحرس الوطني، الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، قد افتتح فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان، وذلك بحضور المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

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