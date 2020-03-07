بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة. وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية. وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.

تسجيل 12 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في جورجيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-07 بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.



وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية.



وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 01:36 PM

تسجيل 12 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في جورجيا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا





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بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.



وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية.



وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.