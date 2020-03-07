بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.
وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية.
وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.
تسجيل 12 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في جورجيا
كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا
بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.
وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية.
وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.
بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.
تسجيل 12 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في جورجيا
كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا
بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.
وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية.
وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.