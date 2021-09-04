النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة؛ حيث قام المركز أمس الأول، بتوزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منه 1.200 أسرة نازحة.

وأشاد مدير مديرية الخوخة سالم عليان بالدور الذي توليه المملكة من خلال المركز لإغاثة أبناء محافظة الحديدة النازحين في المخيمات؛ مضيفًا أن المركز من خلال البرامج التي يمولها يُسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين.

الجدير بالذكر أن المركز ينفذ العديد من المشاريع في مجال الإصحاح البيئي للأسر النازحة في مخيمات الجشة وآل جابر مثل: (الإمداد المائي، ورفع المخلفات، وشفط مياه الصرف الصحي، والصيانة الدورية، وحملات النظافة، وغيرها).

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة؛ حيث قام المركز أمس الأول، بتوزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منه 1.200 أسرة نازحة.

وأشاد مدير مديرية الخوخة سالم عليان بالدور الذي توليه المملكة من خلال المركز لإغاثة أبناء محافظة الحديدة النازحين في المخيمات؛ مضيفًا أن المركز من خلال البرامج التي يمولها يُسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين.

الجدير بالذكر أن المركز ينفذ العديد من المشاريع في مجال الإصحاح البيئي للأسر النازحة في مخيمات الجشة وآل جابر مثل: (الإمداد المائي، ورفع المخلفات، وشفط مياه الصرف الصحي، والصيانة الدورية، وحملات النظافة، وغيرها).

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
04:45 PM

تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
0
175

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة؛ حيث قام المركز أمس الأول، بتوزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منه 1.200 أسرة نازحة.

وأشاد مدير مديرية الخوخة سالم عليان بالدور الذي توليه المملكة من خلال المركز لإغاثة أبناء محافظة الحديدة النازحين في المخيمات؛ مضيفًا أن المركز من خلال البرامج التي يمولها يُسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين.

الجدير بالذكر أن المركز ينفذ العديد من المشاريع في مجال الإصحاح البيئي للأسر النازحة في مخيمات الجشة وآل جابر مثل: (الإمداد المائي، ورفع المخلفات، وشفط مياه الصرف الصحي، والصيانة الدورية، وحملات النظافة، وغيرها).

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة