القمة العالمية لمجلس السفر العالمي تمنح جائزة "القيادة العالمية" لوزير السياحة السعودي

في مدينة كانكون المكسيكية تحت شعار الوحدة من أجل التعافي

تحت شعار "توحيد العالم من أجل التعافي" أنهت القمة العالمية لمجلس السفر العالمي أعمالها بالمكسيك؛ لتصبح أول حدث عالمي للسفر والسياحة يتم بحضور القادة منذ انتشار جائحة كوفيد 19 التي ألحقت الضرر بالقطاع، وأوقفت جميع الأحداث الكبرى حول العالم منذ مارس 2020.

وشهدت مدينة كانكون المكسيكية تكريم الدول والوزراء وقادة السياحة في العالم بمنح جوائز المجلس العالمي للسفر والسياحة في قمته العالمية 2021، وتم اختيار الشخصيات القيادية المؤثرة في العالم في عام 2020 ذات المستوى العالمي في مجال السياحة والسفر والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار.

وجاء على رأس المكرمين أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، الذي نال التكريم "القيادة العالمية"؛ لقيادته السياحة العالمية الحكومية والقطاع الخاص أثناء تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2020، وحصل حاكم ولاية كوينتانا المكسيكية على تكريم لدوره في عبور السياحة المكسيكية جائحة كوفيد والسفر الآمن، إضافة إلى ابرز 10 قيادات من قادة السفر والسياحة التي تمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة.

وأكدت جلوريا جيفارا، المدير التنفيذي لمجلس السفر العالمي، وهو هيئة تضم كل ممثلي القطاع الخاص السياحي، أن عام 2021 كان مليئًا بالصعوبات والتحديات غير المسبوقة لقطاع السفر والسياحة العالمي؛ لذلك شددنا على تكريم العديد من المسؤولين والقيادات على جهودهم المذهلة لإحياء هذا القطاع وسط أقوى مشكلة واجهت السياحة في العالم على الإطلاق خلال الأشهر الـ 12 الماضية؛ إذ دمر الوباء السياحة العالمية.

ووجهت جيفارا الشكر لكل القيادات في جميع أنحاء العالم لجمع الثقافات معًا، وتشجيع التنقل، وتوحيد العالم في مواجهة الجائحة، ومنهم:

"ريتا ماركيز" وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال، و"هاري ثيوتشاريس " وزير السياحة اليوناني، و"رئيس ماروتو " وزيرة السياحة الاسبانية، و " كلوديا كورنيجو" وزير السياحة في بيرو، و " جان بابتيست ليموين" وزير السياحة الفرنسي، و " إيزابيل هيل" مدير مكتب السياحة الأمريكي، ووزير السياحة بأيسلندا، إضافة إلى " فريد ديكسون " رئيس منظمة تسويق أمريكية غير ربحية، و"كارلوس ميندوزا ديفيس" المسؤول العام المكسيكي، و" فهد حميد الدين" الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية.