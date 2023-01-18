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غداً..  انطلاق بطولة القادة الدولية التعليمية للناشئين

"الهلال" يواجه "لشبونة".. و"النصر" أمام "أتلتيكو"

تنطلق ظهر غد الأحد النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي التعليمية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض، حيث تقام أربع مباريات على ملاعب المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وتختتم في الـ 26 من يناير الحالي بمشاركة ناديي الهلال والنصر.

وتفتتح أولى مباريات البطولة (غداً) عند الساعة 2:30 ظهراً بمباراة الهلال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، تليها عند الساعة: 4:30 عصراً مباراة النصر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وعند الساعة: 6:30 مساءً يلتقي زينيت سانت بطرسبيرغ الروسي مع فيتورول كونستانتا الروماني، على أن تختتم عند الساعة: 8:30 مساء بمباراة جينك البلجيكي أمام إف سي فيتورول كونستانتا الصربي.

وكانت الفرق المشاركة قد وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي خلال اليومين الماضيين، تمهيداً للمشاركة، حيث أبدت كامل جهازيتها للظفر بأولى النسخ التي تستضيفها المملكة.

كما ينتظر اليوم وغداً وصول عدد من نجوم كرة القدم العالميين لحضور البطولة والمشاركة في الورش المنتظر إقامتها خلال الفعالية، حيث تقام عدد من الورش والبرامج تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب الفنية بين الأندية تساهم في تطوير الكفاءات الرياضية الواعدة في المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً..  انطلاق بطولة القادة الدولية التعليمية للناشئين
سبق

تنطلق ظهر غد الأحد النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي التعليمية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض، حيث تقام أربع مباريات على ملاعب المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وتختتم في الـ 26 من يناير الحالي بمشاركة ناديي الهلال والنصر.

وتفتتح أولى مباريات البطولة (غداً) عند الساعة 2:30 ظهراً بمباراة الهلال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، تليها عند الساعة: 4:30 عصراً مباراة النصر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وعند الساعة: 6:30 مساءً يلتقي زينيت سانت بطرسبيرغ الروسي مع فيتورول كونستانتا الروماني، على أن تختتم عند الساعة: 8:30 مساء بمباراة جينك البلجيكي أمام إف سي فيتورول كونستانتا الصربي.

وكانت الفرق المشاركة قد وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي خلال اليومين الماضيين، تمهيداً للمشاركة، حيث أبدت كامل جهازيتها للظفر بأولى النسخ التي تستضيفها المملكة.

كما ينتظر اليوم وغداً وصول عدد من نجوم كرة القدم العالميين لحضور البطولة والمشاركة في الورش المنتظر إقامتها خلال الفعالية، حيث تقام عدد من الورش والبرامج تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب الفنية بين الأندية تساهم في تطوير الكفاءات الرياضية الواعدة في المملكة.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
07:46 PM

غداً..  انطلاق بطولة القادة الدولية التعليمية للناشئين

"الهلال" يواجه "لشبونة".. و"النصر" أمام "أتلتيكو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق ظهر غد الأحد النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي التعليمية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض، حيث تقام أربع مباريات على ملاعب المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وتختتم في الـ 26 من يناير الحالي بمشاركة ناديي الهلال والنصر.

وتفتتح أولى مباريات البطولة (غداً) عند الساعة 2:30 ظهراً بمباراة الهلال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، تليها عند الساعة: 4:30 عصراً مباراة النصر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وعند الساعة: 6:30 مساءً يلتقي زينيت سانت بطرسبيرغ الروسي مع فيتورول كونستانتا الروماني، على أن تختتم عند الساعة: 8:30 مساء بمباراة جينك البلجيكي أمام إف سي فيتورول كونستانتا الصربي.

وكانت الفرق المشاركة قد وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي خلال اليومين الماضيين، تمهيداً للمشاركة، حيث أبدت كامل جهازيتها للظفر بأولى النسخ التي تستضيفها المملكة.

كما ينتظر اليوم وغداً وصول عدد من نجوم كرة القدم العالميين لحضور البطولة والمشاركة في الورش المنتظر إقامتها خلال الفعالية، حيث تقام عدد من الورش والبرامج تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب الفنية بين الأندية تساهم في تطوير الكفاءات الرياضية الواعدة في المملكة.

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