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"صحة القنفذة" توفر أجهزة وخدمات حديثة للمستفيدين من مستشفى جنوب المحافظة

شملت جهازًا لكثافة العظام وجهازين للأشعة المقطعية والسينية وتجهيز غرفة التحاليل

دشن مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري، اليوم الثلاثاء، العمل بأجهزة الأشعة الحديثة بمستشفى جنوب القنفذة، حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود بالمستشفى، كما تم إحلال وتغير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث، وتم تجهيز غرفة المحاليل الوريدية بصيدلية المستشفى.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بمتابعة إدارة المشروعات والشؤون الهندسية ممثلة في إدارة التجهيزات والإحلال بصحة القنفذة وبمتابعة أيضًا من الإدارات المعنية بصحة القنفذة.

ويهدف جهاز قياس كثافة العظام إلى معرفة إذا ما كان المريض يعاني هشاشة العظام من كبار السن والمرضى الذي يعانون أمراضًا مزمنة تأثر في كثافة العظام، فيما تم إحلال جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز رقمي (Digital Radiography System

وتم تجهيز غرفة تحضير المحاليل الوريدية بصيدلية المستشفى حيث تعد هذه الغرفة جزءًا من الصيدلية مصممة ومجهزة بأعلى معايير الدقة والتعقيم ومطابقة لمعايير الجودة، يشرف على هذا القسم صيدلي مؤهل ذو خبرة في مجال المحاليل الوريدية ويعمل تحت إشرافه طاقم من الصيادلة الفنيين المؤهلين.

وتغطي غرفة المحاليل الوريدية كل احتياجات المستشفى من الأدوية الوريدية كما يقوم القسم أيضًا بتحضير محاليل التغذية الوريدية الشاملة TPN للأطفال والكبار باستخدام جهاز الخلط الموصل بالكمبيوتر لضمان الدقة في الخلط والتحضير وبالتالي ضمان درجة التعقيم للمحلول المطلوب تحضيره.

ويتم تحضير محاليل التغذية الوريدية في بيئة معقمة تضمن سلامة المرضى وحمايتهم من العدوى أو الإعاقة أو حتى الوفاة، وتتسم الغرفة الذكية باشتمالها على جميع المكونات الموصى بها عالميًا بحيث يمكن أن تبيّن حالة الغرفة ومستوى التعقيم ومعلومات بيئية حساسة كدرجة الحرارة، والرطوبة النسبية، والضغط التفاضلي للهواء.

وعبّر مدير مستشفى جنوب القنفذة العام الاختصاصي علي بن محمد الحربي عن شكره للدكتور أحمد العمري ولفريق العمل بمستشفى جنوب القنفذة على جهودهم المبذولة لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين للمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة القنفذة" توفر أجهزة وخدمات حديثة للمستفيدين من مستشفى جنوب المحافظة
سبق

دشن مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري، اليوم الثلاثاء، العمل بأجهزة الأشعة الحديثة بمستشفى جنوب القنفذة، حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود بالمستشفى، كما تم إحلال وتغير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث، وتم تجهيز غرفة المحاليل الوريدية بصيدلية المستشفى.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بمتابعة إدارة المشروعات والشؤون الهندسية ممثلة في إدارة التجهيزات والإحلال بصحة القنفذة وبمتابعة أيضًا من الإدارات المعنية بصحة القنفذة.

ويهدف جهاز قياس كثافة العظام إلى معرفة إذا ما كان المريض يعاني هشاشة العظام من كبار السن والمرضى الذي يعانون أمراضًا مزمنة تأثر في كثافة العظام، فيما تم إحلال جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز رقمي (Digital Radiography System

وتم تجهيز غرفة تحضير المحاليل الوريدية بصيدلية المستشفى حيث تعد هذه الغرفة جزءًا من الصيدلية مصممة ومجهزة بأعلى معايير الدقة والتعقيم ومطابقة لمعايير الجودة، يشرف على هذا القسم صيدلي مؤهل ذو خبرة في مجال المحاليل الوريدية ويعمل تحت إشرافه طاقم من الصيادلة الفنيين المؤهلين.

وتغطي غرفة المحاليل الوريدية كل احتياجات المستشفى من الأدوية الوريدية كما يقوم القسم أيضًا بتحضير محاليل التغذية الوريدية الشاملة TPN للأطفال والكبار باستخدام جهاز الخلط الموصل بالكمبيوتر لضمان الدقة في الخلط والتحضير وبالتالي ضمان درجة التعقيم للمحلول المطلوب تحضيره.

ويتم تحضير محاليل التغذية الوريدية في بيئة معقمة تضمن سلامة المرضى وحمايتهم من العدوى أو الإعاقة أو حتى الوفاة، وتتسم الغرفة الذكية باشتمالها على جميع المكونات الموصى بها عالميًا بحيث يمكن أن تبيّن حالة الغرفة ومستوى التعقيم ومعلومات بيئية حساسة كدرجة الحرارة، والرطوبة النسبية، والضغط التفاضلي للهواء.

وعبّر مدير مستشفى جنوب القنفذة العام الاختصاصي علي بن محمد الحربي عن شكره للدكتور أحمد العمري ولفريق العمل بمستشفى جنوب القنفذة على جهودهم المبذولة لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين للمستشفى.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
09:01 PM

"صحة القنفذة" توفر أجهزة وخدمات حديثة للمستفيدين من مستشفى جنوب المحافظة

شملت جهازًا لكثافة العظام وجهازين للأشعة المقطعية والسينية وتجهيز غرفة التحاليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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دشن مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري، اليوم الثلاثاء، العمل بأجهزة الأشعة الحديثة بمستشفى جنوب القنفذة، حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود بالمستشفى، كما تم إحلال وتغير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث، وتم تجهيز غرفة المحاليل الوريدية بصيدلية المستشفى.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بمتابعة إدارة المشروعات والشؤون الهندسية ممثلة في إدارة التجهيزات والإحلال بصحة القنفذة وبمتابعة أيضًا من الإدارات المعنية بصحة القنفذة.

ويهدف جهاز قياس كثافة العظام إلى معرفة إذا ما كان المريض يعاني هشاشة العظام من كبار السن والمرضى الذي يعانون أمراضًا مزمنة تأثر في كثافة العظام، فيما تم إحلال جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز رقمي (Digital Radiography System

وتم تجهيز غرفة تحضير المحاليل الوريدية بصيدلية المستشفى حيث تعد هذه الغرفة جزءًا من الصيدلية مصممة ومجهزة بأعلى معايير الدقة والتعقيم ومطابقة لمعايير الجودة، يشرف على هذا القسم صيدلي مؤهل ذو خبرة في مجال المحاليل الوريدية ويعمل تحت إشرافه طاقم من الصيادلة الفنيين المؤهلين.

وتغطي غرفة المحاليل الوريدية كل احتياجات المستشفى من الأدوية الوريدية كما يقوم القسم أيضًا بتحضير محاليل التغذية الوريدية الشاملة TPN للأطفال والكبار باستخدام جهاز الخلط الموصل بالكمبيوتر لضمان الدقة في الخلط والتحضير وبالتالي ضمان درجة التعقيم للمحلول المطلوب تحضيره.

ويتم تحضير محاليل التغذية الوريدية في بيئة معقمة تضمن سلامة المرضى وحمايتهم من العدوى أو الإعاقة أو حتى الوفاة، وتتسم الغرفة الذكية باشتمالها على جميع المكونات الموصى بها عالميًا بحيث يمكن أن تبيّن حالة الغرفة ومستوى التعقيم ومعلومات بيئية حساسة كدرجة الحرارة، والرطوبة النسبية، والضغط التفاضلي للهواء.

وعبّر مدير مستشفى جنوب القنفذة العام الاختصاصي علي بن محمد الحربي عن شكره للدكتور أحمد العمري ولفريق العمل بمستشفى جنوب القنفذة على جهودهم المبذولة لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين للمستشفى.

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