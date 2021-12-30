خطرة على المارة والمنازل المجاورة.. أمانة الشرقية تزيل 25 مبنى آيلاً للسقوط

في إطار جهودها الهادفة لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري

باشرت أمانة المنطقة الشرقية في إزالة المباني الآيلة للسقوط بعدد من الأحياء الداخلية لمحافظة النعيرية، في إطار جهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تسبب خطورة على المارة والمنازل المجاورة.

وقالت الأمانة إنها أزالت (25) مبنى ضمن (52) مبنى تم حصرها مسبقاً، مشيرةً إلى أن أعمال الرصد والإزالة تمت على عدد من المراحل منذ بداية العام الحالي 2021م.

وتمثلت هذه الجهود في حصر المباني الآيلة للسقوط وإنذار أصحابها وإشعارهم بمراجعة البلدية، وكذلك النشر في وسائل الإعلام، وفصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة، والبدء في الإزالة، بعد موافقة اللجنة المختصة المكونة من "المحافظة – البلدية – شركة الكهرباء – الدفاع المدني – الشرطة - الشركة الوطنية للمياه"، واستيفاء الاشتراطات النظامية كافة.