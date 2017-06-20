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"السحيمي" للمرتبة الرابعة عشرة مستشارًا بهيئة الرقابة والتحقيق

‏صدرت موافقة المقام السامي بترقية محمد بن عبدالله السحيمي، إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة "مستشار" بهيئة الرقابة والتحقيق.

‏وبهذه المناسبة، رفع "السحيمي" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- على هذه الترقية؛ سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يُذكر أن "السحيمي" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتَقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.

‏وتلقى "السحيمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدد خطاه.

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"السحيمي" للمرتبة الرابعة عشرة مستشارًا بهيئة الرقابة والتحقيق
سبق

‏صدرت موافقة المقام السامي بترقية محمد بن عبدالله السحيمي، إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة "مستشار" بهيئة الرقابة والتحقيق.

‏وبهذه المناسبة، رفع "السحيمي" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- على هذه الترقية؛ سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يُذكر أن "السحيمي" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتَقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.

‏وتلقى "السحيمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدد خطاه.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:03 AM

"السحيمي" للمرتبة الرابعة عشرة مستشارًا بهيئة الرقابة والتحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏صدرت موافقة المقام السامي بترقية محمد بن عبدالله السحيمي، إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة "مستشار" بهيئة الرقابة والتحقيق.

‏وبهذه المناسبة، رفع "السحيمي" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- على هذه الترقية؛ سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يُذكر أن "السحيمي" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتَقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.

‏وتلقى "السحيمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدد خطاه.

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