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الرياض.. إغلاق 38 مستودعاً ومصادرة 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة

ضمن جولات الأمانة ضبطت 76 عاملاً مخالفاً و350 نظارة وحذاءً جميعها مقلدة

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٣٨ مستودعاً، وصادرت 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة، وذلك ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر"، ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة: أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلةً ببلدية البطحاء وبمشاركة وزارتي العمل والتجارة وبمساندة الجهات الأمنية ٣٨ مستودعاً غير نظامي، وضبطت ٧٦ عاملاً مخالفاً، وصادرت ٣٥٠ قطعة ملابس مخالفة للعقيدة الإسلامية و٢٠٠ لباس رياضي و٢٠٠ نظارة و١٥٠ حذاءً جميعها مقلدة.

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الرياض.. إغلاق 38 مستودعاً ومصادرة 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة
سبق

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٣٨ مستودعاً، وصادرت 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة، وذلك ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر"، ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة: أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلةً ببلدية البطحاء وبمشاركة وزارتي العمل والتجارة وبمساندة الجهات الأمنية ٣٨ مستودعاً غير نظامي، وضبطت ٧٦ عاملاً مخالفاً، وصادرت ٣٥٠ قطعة ملابس مخالفة للعقيدة الإسلامية و٢٠٠ لباس رياضي و٢٠٠ نظارة و١٥٠ حذاءً جميعها مقلدة.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
03:43 PM

الرياض.. إغلاق 38 مستودعاً ومصادرة 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة

ضمن جولات الأمانة ضبطت 76 عاملاً مخالفاً و350 نظارة وحذاءً جميعها مقلدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أمانة منطقة الرياض ٣٨ مستودعاً، وصادرت 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة، وذلك ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر"، ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة: أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلةً ببلدية البطحاء وبمشاركة وزارتي العمل والتجارة وبمساندة الجهات الأمنية ٣٨ مستودعاً غير نظامي، وضبطت ٧٦ عاملاً مخالفاً، وصادرت ٣٥٠ قطعة ملابس مخالفة للعقيدة الإسلامية و٢٠٠ لباس رياضي و٢٠٠ نظارة و١٥٠ حذاءً جميعها مقلدة.

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