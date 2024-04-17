النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

بعد مقاطع متداولة.. كم مرة تتم صيانة الحجر الأسود سنويًّا؟ أسرة "بدر" تجيب

يحظون بشرف صيانته منذ أكثر من 100 عام إلى جانب "باب وميزاب الكعبة"

كشف أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي لـ"سبق"؛ أن صيانة الحجر الأسود تتم في العام من ثلاث إلى أربع مرات، لافتًا إلى أن هذه المهمة أُوكلت لهم تشريفًا منذ أكثر من مائة عام.

وكانت مقاطع فيديو تداولت خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها صيانة الحجر الأسود، وسط تساؤلات عن زمن تلك الصيانة.

وقال أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي "فيصل بن محمد محمود بدر" في تصريح لـ"سبق": إنه تمت صيانة الحجر الأسود مساء أمس، وتتم خلال العام الواحد من ثلاث إلى أربع مرات.

وأشار إلى أن الصيانة تكمن في تثبيت الأحجار داخل الإطار الفضي، ثم بعدها نقوم بدهن الحجر بأفخر دهن العود، ولفت إلى أنهم يتشرفون بصيانة الحجر الأسود، إلى جانب صيانة باب الكعبة المشرفة وميزاب الكعبة بشكل دوري يصل إلى أربع مرات في السنة.

ويحظى الحجر الأسود بأهمية بالغة في نفوس المسلمين؛ كونه من أحجار الجنة؛ حيث يحرص ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج على مشاهدته واستلامه وتقبيله تأسّيًا بسنة رسول الله -صل الله عليه وسلم- فيما يغيب عن الكثير تفاصيل دقيقة عن صيانته ومراحل تنظيفه وتطييبه التي تتم بصورة دورية؛ إذ تقوم بذلك العمل الشريف ولعشرة عقود أسرة الشيخ محمود بدر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد مقاطع متداولة.. كم مرة تتم صيانة الحجر الأسود سنويًّا؟ أسرة "بدر" تجيب
سبق

كشف أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي لـ"سبق"؛ أن صيانة الحجر الأسود تتم في العام من ثلاث إلى أربع مرات، لافتًا إلى أن هذه المهمة أُوكلت لهم تشريفًا منذ أكثر من مائة عام.

وكانت مقاطع فيديو تداولت خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها صيانة الحجر الأسود، وسط تساؤلات عن زمن تلك الصيانة.

وقال أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي "فيصل بن محمد محمود بدر" في تصريح لـ"سبق": إنه تمت صيانة الحجر الأسود مساء أمس، وتتم خلال العام الواحد من ثلاث إلى أربع مرات.

وأشار إلى أن الصيانة تكمن في تثبيت الأحجار داخل الإطار الفضي، ثم بعدها نقوم بدهن الحجر بأفخر دهن العود، ولفت إلى أنهم يتشرفون بصيانة الحجر الأسود، إلى جانب صيانة باب الكعبة المشرفة وميزاب الكعبة بشكل دوري يصل إلى أربع مرات في السنة.

ويحظى الحجر الأسود بأهمية بالغة في نفوس المسلمين؛ كونه من أحجار الجنة؛ حيث يحرص ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج على مشاهدته واستلامه وتقبيله تأسّيًا بسنة رسول الله -صل الله عليه وسلم- فيما يغيب عن الكثير تفاصيل دقيقة عن صيانته ومراحل تنظيفه وتطييبه التي تتم بصورة دورية؛ إذ تقوم بذلك العمل الشريف ولعشرة عقود أسرة الشيخ محمود بدر.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:09 PM

بعد مقاطع متداولة.. كم مرة تتم صيانة الحجر الأسود سنويًّا؟ أسرة "بدر" تجيب

يحظون بشرف صيانته منذ أكثر من 100 عام إلى جانب "باب وميزاب الكعبة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,409

كشف أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي لـ"سبق"؛ أن صيانة الحجر الأسود تتم في العام من ثلاث إلى أربع مرات، لافتًا إلى أن هذه المهمة أُوكلت لهم تشريفًا منذ أكثر من مائة عام.

وكانت مقاطع فيديو تداولت خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها صيانة الحجر الأسود، وسط تساؤلات عن زمن تلك الصيانة.

وقال أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي "فيصل بن محمد محمود بدر" في تصريح لـ"سبق": إنه تمت صيانة الحجر الأسود مساء أمس، وتتم خلال العام الواحد من ثلاث إلى أربع مرات.

وأشار إلى أن الصيانة تكمن في تثبيت الأحجار داخل الإطار الفضي، ثم بعدها نقوم بدهن الحجر بأفخر دهن العود، ولفت إلى أنهم يتشرفون بصيانة الحجر الأسود، إلى جانب صيانة باب الكعبة المشرفة وميزاب الكعبة بشكل دوري يصل إلى أربع مرات في السنة.

ويحظى الحجر الأسود بأهمية بالغة في نفوس المسلمين؛ كونه من أحجار الجنة؛ حيث يحرص ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج على مشاهدته واستلامه وتقبيله تأسّيًا بسنة رسول الله -صل الله عليه وسلم- فيما يغيب عن الكثير تفاصيل دقيقة عن صيانته ومراحل تنظيفه وتطييبه التي تتم بصورة دورية؛ إذ تقوم بذلك العمل الشريف ولعشرة عقود أسرة الشيخ محمود بدر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة