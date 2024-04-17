بعد مقاطع متداولة.. كم مرة تتم صيانة الحجر الأسود سنويًّا؟ أسرة "بدر" تجيب

يحظون بشرف صيانته منذ أكثر من 100 عام إلى جانب "باب وميزاب الكعبة"

كشف أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي لـ"سبق"؛ أن صيانة الحجر الأسود تتم في العام من ثلاث إلى أربع مرات، لافتًا إلى أن هذه المهمة أُوكلت لهم تشريفًا منذ أكثر من مائة عام.

وكانت مقاطع فيديو تداولت خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها صيانة الحجر الأسود، وسط تساؤلات عن زمن تلك الصيانة.

وقال أحد كبار أسرة بدر الصائغ الجواهرجي "فيصل بن محمد محمود بدر" في تصريح لـ"سبق": إنه تمت صيانة الحجر الأسود مساء أمس، وتتم خلال العام الواحد من ثلاث إلى أربع مرات.

وأشار إلى أن الصيانة تكمن في تثبيت الأحجار داخل الإطار الفضي، ثم بعدها نقوم بدهن الحجر بأفخر دهن العود، ولفت إلى أنهم يتشرفون بصيانة الحجر الأسود، إلى جانب صيانة باب الكعبة المشرفة وميزاب الكعبة بشكل دوري يصل إلى أربع مرات في السنة.

ويحظى الحجر الأسود بأهمية بالغة في نفوس المسلمين؛ كونه من أحجار الجنة؛ حيث يحرص ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج على مشاهدته واستلامه وتقبيله تأسّيًا بسنة رسول الله -صل الله عليه وسلم- فيما يغيب عن الكثير تفاصيل دقيقة عن صيانته ومراحل تنظيفه وتطييبه التي تتم بصورة دورية؛ إذ تقوم بذلك العمل الشريف ولعشرة عقود أسرة الشيخ محمود بدر.

