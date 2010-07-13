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غبار كثيف في جازان.. و"مشهور" يتوقع الأمطار بعد الأحد

تحذيرات سابقة من هيئة الهلال الأحمر بالتزام الحيطة

غطت الموجة الغبارية التي تشهدها جازان أغلب محافظات المنطقة بشكل كثيف، ويحد من الرؤية بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات سابقة من "الهلال الأحمر" بتوخي الحذر والالتزام بأنظمة المرور على الطرق.

وقال الراصد الجوي علي مشهور: ‏الموجة الغبارية في هذه الأثناء تغطي أغلب محافظات جازان، ‏وتتسبب في انعدام للرؤية الأفقية وخاصة في الطرقات.

وأضاف: تشير آخر التوقعات إلى انخفاض حدة الغبرة الموسمية ابتداءً من يوم غد الأحد، وما زالت توقعات بشائر الخير قائمة من يوم الاثنين إلى الأربعاء 15 - 17 يوليو.

يشار إلى أن موسم الغبرة في جازان موسم سنوي، وتتفاوت مدة طوله بحسب الظروف المناخية والأمطار، ويمتد إلى ما يزيد على شهر ونصف على الأقل.

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غبار كثيف في جازان.. و"مشهور" يتوقع الأمطار بعد الأحد
سبق

غطت الموجة الغبارية التي تشهدها جازان أغلب محافظات المنطقة بشكل كثيف، ويحد من الرؤية بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات سابقة من "الهلال الأحمر" بتوخي الحذر والالتزام بأنظمة المرور على الطرق.

وقال الراصد الجوي علي مشهور: ‏الموجة الغبارية في هذه الأثناء تغطي أغلب محافظات جازان، ‏وتتسبب في انعدام للرؤية الأفقية وخاصة في الطرقات.

وأضاف: تشير آخر التوقعات إلى انخفاض حدة الغبرة الموسمية ابتداءً من يوم غد الأحد، وما زالت توقعات بشائر الخير قائمة من يوم الاثنين إلى الأربعاء 15 - 17 يوليو.

يشار إلى أن موسم الغبرة في جازان موسم سنوي، وتتفاوت مدة طوله بحسب الظروف المناخية والأمطار، ويمتد إلى ما يزيد على شهر ونصف على الأقل.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
04:43 PM

غبار كثيف في جازان.. و"مشهور" يتوقع الأمطار بعد الأحد

تحذيرات سابقة من هيئة الهلال الأحمر بالتزام الحيطة

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محمد المواسي - جازان
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3,127

غطت الموجة الغبارية التي تشهدها جازان أغلب محافظات المنطقة بشكل كثيف، ويحد من الرؤية بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات سابقة من "الهلال الأحمر" بتوخي الحذر والالتزام بأنظمة المرور على الطرق.

وقال الراصد الجوي علي مشهور: ‏الموجة الغبارية في هذه الأثناء تغطي أغلب محافظات جازان، ‏وتتسبب في انعدام للرؤية الأفقية وخاصة في الطرقات.

وأضاف: تشير آخر التوقعات إلى انخفاض حدة الغبرة الموسمية ابتداءً من يوم غد الأحد، وما زالت توقعات بشائر الخير قائمة من يوم الاثنين إلى الأربعاء 15 - 17 يوليو.

يشار إلى أن موسم الغبرة في جازان موسم سنوي، وتتفاوت مدة طوله بحسب الظروف المناخية والأمطار، ويمتد إلى ما يزيد على شهر ونصف على الأقل.

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