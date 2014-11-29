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الأهلي في صدارة ترتيب دوري ممتاز الطائرة.. والهلال يلاحقه

واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد أن حقق العلامة الكاملة 27 نقطة بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة وسط ملاحقةٍ من منافسه الهلال الذي يحتلّ المركز الثاني 26 نقطة، وهما الفريقان اللذان لم يتعرضا للخسارة، ثم الترجي في المركز الثالث 22 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الرابع 19 نقطة، ويبدو أن المنافسة على لقب الدوري انحصرت بين الفرق الأربعة نظرًا للفارق النقطي الكبير بينها وبين بقية الفرق الأخرى.

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الأهلي في صدارة ترتيب دوري ممتاز الطائرة.. والهلال يلاحقه
سبق

واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد أن حقق العلامة الكاملة 27 نقطة بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة وسط ملاحقةٍ من منافسه الهلال الذي يحتلّ المركز الثاني 26 نقطة، وهما الفريقان اللذان لم يتعرضا للخسارة، ثم الترجي في المركز الثالث 22 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الرابع 19 نقطة، ويبدو أن المنافسة على لقب الدوري انحصرت بين الفرق الأربعة نظرًا للفارق النقطي الكبير بينها وبين بقية الفرق الأخرى.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
07:40 PM

الأهلي في صدارة ترتيب دوري ممتاز الطائرة.. والهلال يلاحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد أن حقق العلامة الكاملة 27 نقطة بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة وسط ملاحقةٍ من منافسه الهلال الذي يحتلّ المركز الثاني 26 نقطة، وهما الفريقان اللذان لم يتعرضا للخسارة، ثم الترجي في المركز الثالث 22 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الرابع 19 نقطة، ويبدو أن المنافسة على لقب الدوري انحصرت بين الفرق الأربعة نظرًا للفارق النقطي الكبير بينها وبين بقية الفرق الأخرى.

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