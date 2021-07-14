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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق

ثمّن استجابة متطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين

أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "تاركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وثمّن استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تُقدر جهود جمعية الهلال الأحمر العراقي وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، وكل المانحين الذين أسهموا في مباشرة الحادث، وقدموا دعمًا للهلال الأحمر العراقي؛ سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا قبولًا حسنًا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويعجل بشفاء المصابين.

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التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق
سبق

أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "تاركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وثمّن استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تُقدر جهود جمعية الهلال الأحمر العراقي وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، وكل المانحين الذين أسهموا في مباشرة الحادث، وقدموا دعمًا للهلال الأحمر العراقي؛ سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا قبولًا حسنًا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويعجل بشفاء المصابين.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:34 AM

التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق

ثمّن استجابة متطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "تاركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وثمّن استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تُقدر جهود جمعية الهلال الأحمر العراقي وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، وكل المانحين الذين أسهموا في مباشرة الحادث، وقدموا دعمًا للهلال الأحمر العراقي؛ سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا قبولًا حسنًا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويعجل بشفاء المصابين.

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